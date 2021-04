Nell’ultima settimana si è accesa una enorme polemica su Amici di Maria De Filippi, una polemica che ha travolto anche i giudici del Serale. Il motivo scatenante è stata l’esibizione di Martina Miliddi su una coreografia di latino-americano, il suo campo, in cui non è riuscita a convincere gli esperti del settore. Carolyn Smith ha seguito la puntata e ha espresso il suo parere sulla ballerina. Secondo lei Serena, pur non essendo latinista, era andata molto meglio di Martina. Invece i giudici hanno votato proprio la ballerina di Lorella Cuccarini, decidendo le sorti della manche e facendo sì che Amici 2021 perdesse un altro talento, ovvero Enula.

Carolyn Smith aveva già accennato alle lacune di Martina, scatenando l’ira dei fan della ballerina e non solo. Qualcuno ha evidentemente interpretato male le parole della Smith, che invece si è limitata a dare un parere da esperta di latino-americano. La giudice di Ballando anche oggi a Fanpage ha spiegato che il suo non era in alcun modo un attacco alla persona, ma alla ballerina:

“Io non faccio mai un attacco alla persona, è estremamente professionale, tecnico. E anche qui, la parola tecnico rientra in un discorso culturale, non significa soltanto la tecnica della danza, ma tecnica qui vuol dire anche usare il corpo e come esprimersi, è da intendersi a 360°”

Tra l’altro lo stesso giudizio è arrivato da un altro volto del mondo del latino: Raimondo Todaro ha bocciato la ballerina. Quindi è passata a spiegare perché secondo lei Martina non doveva vincere la sfida di latino con Serena. Lo ha fatto in due momenti. La prima volta quando ha parlato di Amici e di Ballando con le stelle, due programmi che portano la danza in tv ma totalmente diversi tra loro. In uno i Vip si mettono in gioco, nell’altro giovani ballerini vogliono entrare nel mondo del professionismo. Per questo certi errori ad Amici non sono ammessi:

“Il discorso di Amici è altamente professionale, non c’è un amatore che entra lì e fa il balletto, no, perché vogliono veramente entrare nel mondo dello spettacolo. Sono quindi due cose diverse, ma abbracciano totalmente il mondo della danza”

Insomma, è giusto che chiunque ami ballare balli, ma chi è chiamato a giudicare non deve tenere conto solo della passione ma anche di altro. Carolyn Smith ha spiegato che Martina nella sua performance ha fatto degli errori che una ballerina con 16 anni di studi alle spalle non dovrebbe fare. Anche perché la coreografia non era molto difficile, aveva elementi che – ha aggiunto ancora – si apprendono nei primi anni di studi. Anche per lei come per Alessandra Celentano come si usano i piedi è molto importante, anche perché se si sbaglia si perde l’equilibrio e si va fuori tempo. In Martina non ha visto quel minimo di tecnica che permette di andare avanti. Per questo non ha compreso la decisione dei giudici del Serale di Amici:

“C’erano troppi errori tecnici. Il fatto che sia stata premiata – nonostante tutto – mi ha lasciato perplessa, da qui la mia riflessione. Però, io ho difeso anche il discorso dei giudici perché ogni giudice ha il suo modo di pensare, una sua cultura. […] Martina non poteva sbagliare una cosa così basilare”

Questo è il pensiero di Carolyn Smith su Martina di Amici. Un pensiero che la ballerina potrebbe scoprire tra non molto, visto che è a rischio eliminazione nella puntata di stasera.