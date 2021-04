Martina Miliddi ad Amici 2021 continua a far discutere, di puntata in puntata, fino a far intervenire Carolyn Smith. Su Martina è in corso una battaglia senza esclusione di colpi tra Alessandra Celentano, che la vorrebbe fuori, e Lorella Cuccarini, la sua insegnante. Prima c’era anche Rosa Di Grazia nella lista nera della maestra Celentano, ma ha lasciato il Serale la settimana scorsa. Martina invece, a sorpresa, è arrivata alla quinta puntata, che andrà in onda sabato prossimo. Il pubblico non ha dubbi: leggendo i commenti sui social, la maggior parte pensa che Martina dovrebbe essere eliminata. Anzi, in tanti pensano che sarebbe dovuta uscire nella prima puntata.

Le critiche mosse a Martina Miliddi sono diverse, dal non volersi mettere alla prova in altri stili – seppure difficili e non alla sua portata per questioni di studio – alla presunzione di dirsi versatile, come ha fatto nel daytime prima del Serale. Fino alla critica più pesante, sul latino americano. Non è opinione di pochi, purtroppo, che Martina non sia una ballerina eccellente neanche nella sua materia. I paragoni vengono spesso fatti con alcuni rappresentanti del latino che l’hanno preceduta: Vincenzo Durevole, Valentin Dumitru e Umberto Gaudino. Tre nomi che hanno sempre messo d’accordo anche la Celentano, a dimostrazione del fatto che lei non sia contro uno stile di danza a prescindere.

Per dimostrare che non sia un talento neanche nel latino, ieri sera la maestra ha lanciato un guanto di sfida per farla esibire nel latino con alle spalle Francesca Tocca. Secondo Lorella Cuccarini è un paragone che non andrebbe fatto perché Francesca è una professionista, di indubbia preparazione ed enorme talento tra l’altro. Ma i tre allievi di latino menzionati pocanzi il paragone lo reggevano molto bene. Oggi a dire la sua è stata una espertissima di ballo e volto di Ballando con le stelle, di cui è giudice da anni. Carolyn ha fatto un’analisi tecnica della sfida di latino tra Martina e Serena, che non lo ha mai studiato. Ha riflettuto su ciò che ha sentito e ha scritto un commento su Instagram:

“Non voglio offendere per nessun motivo ma una che ha studiato tanti anni i latini e fa un ballo talmente basilare con tutti gli errori tecnici e fuori ritmo e tempo in vari punti che anche un inesperto poteva vedere! E vogliamo parlare dei piedi di Martina? In confronto a Serena che non ha mai fatto i latini, con una tecnica superiore e una classe superiore indiscutibile”

La Smith ha proseguito scrivendo che anche Serena ha certamente mancato di rispettare in tutto e per tutto i tempi, però non avendo mai studiato è comprensibile e perdonabile. Gli stessi errori tecnici non se li aspetta invece da una ragazza che ha studiato per 16 anni il latino-americano. Carolyn ha infine ricordato che in passato ci sono stati dei ballerini latini veri come Umberto e in generale che secondo lei il mondo del latino viene un po’ sottovalutato ad Amici 2021. Cosa dirà Lorella adesso che anche un’esperta di latino ha evidenziato le mancanze di Martina? E soprattutto, la Celentano o Maria stessa porteranno questo giudizio in puntata? D’altronde la Smith ha dato pienamente ragione alla Celentano nella guerra con Lorella.

Inoltre nelle parole di Carolyn Smith, che di danza latino-americano se ne intende, si legge anche che gli errori di Martina sono visibili anche a un inesperto. Allora come mai i giudici continuano a votarla e a salvarla? Anche in questo caso la Celentano ha ragione dicendo che nelle esibizioni di Martina fa tanto il contorno? Di certo se il pubblico legge un’esperta dire che Martina al Serale di Amici 2021 fa errori tecnici nella sua materia e poi invece i giudici la mandano avanti, a discapito di altri allievi, c’è qualcosa che non va.