Anticipazioni Serale Amici 2021, eliminati 17 aprile: ballottaggio inatteso

Le anticipazioni del Serale di Amici 2021 sulla quinta puntata per la prima volta non hanno sollevato grosse polemiche sui social. Come sempre sono trapelati in rete i dettagli delle manche e degli allievi a rischio eliminazione, come nelle settimane precedenti. I nomi a rischio stasera hanno soddisfatto a quanto pare le aspettative del popolo dei social, in particolare per uno dei tre nomi al ballottaggio. Anche nella quinta puntata di sabato 17 aprile 2021 ci sarà un solo eliminato e come sempre verrà rivelato in casetta, al termine della puntata. Di conseguenza con le anticipazioni si conoscono i nomi dei concorrenti a rischio, ma non chi è stato eliminato.

Il pubblico in studio ha premiato ancora una volta Giulia Stabile: è stata la più votata nella prova TIM. Il Vicolo delle News ha inoltre rivelato che a dare inizio alle sfide sono stati ancora una volta Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. I tre concorrenti al ballottaggio sono stati Tancredi, Deddy e Martina. I giudici hanno salvato subito Tancredi, quinti l’eliminato è tra Martina e Deddy.

(post in aggiornamento)