Amici 2021, Maria accoglie Raimondo Todaro: la sentenza su Martina

Era stato annunciato ed è arrivato: Raimondo Todaro oggi è nel daytime di Amici 2021. A fare gli onori di casa c’era Maria De Filippi in collegamento, non in studio. Di solito è Marcello Sacchetta a condurre queste gare speciali nei daytime, ma l’occasione oggi era particolare e Maria voleva esserci. La mamma del talent show di Canale 5 ha accolto Raimondo con tanti complimenti. Lo ha innanzitutto ringraziato per aver accettato il suo invito a essere giudice di questa gara interna tra i ballerini di Amici 2021. Poi gli ha fatto i complimenti.

“Per cosa?”, ha chiesto Todaro. Maria non si è tirata indietro e ha fatto i nomi delle trasmissioni di Milly Carlucci, da anni considerata dal pubblico la sua rivale Rai. Oggi la De Filippi si è complimentata con Raimondo per il successo con Ballando con le stelle e con Il Cantante Mascherato, ricordando questi successi anche agli allievi appena sono arrivati in studio. Todaro ha ricambiato i complimenti e si è subito mostrato a suo agio ad Amici. Molto probabilmente lo era anche perché segue da spettatore, visto che nel cast c’è la sua ex moglie Francesca Tocca.

Quindi è iniziata la gara. Raimondo teneva a fare una precisazione con i ragazzi: avrebbe giudicato solo l’esibizione di quel giorno, non il percorso ad Amici 2021. Lui segue da spettatore quindi si è fatto un’idea su ognuno di loro, ma è stato chiamato per stilare una classifica in base alla gara di oggi, come è successo ieri con i cantanti. Nel daytime su Canale 5 si sono esibiti Serena, Samuele e Martina Miliddi, il giudizio più atteso da parte del pubblico visto che Raimondo è un campione di latino-americano.

Todaro ha apprezzato Serena e Samuele. Alla prima ha raccomandato di credere più in sé stessa, altrimenti è difficile che ci credano gli altri. Ha visto molta insicurezza nella ballerina, che ha confermato di essere timida e sensibile. Raimondo però ha precisato che non deve cambiare la sua personalità, semplicemente deve tirarla fuori sul palcoscenico senza timore. A Samuele ha fatto molti complimenti, lo reputa un vero artista: “Mi arriva un filo di malinconia e di tristezza, non so da dove venga ma mi va bene così”. A Raimondo piace molto il mondo di Samuele, ma non ha mancato di dargli qualche consiglio da coreografo a futuro tale.

È arrivato il turno di Martina. Appena è scesa al centro dello studio, la ballerina non ha nascosto di essere un po’ in ansia perché si sarebbe esibita davanti a un campione italiano di latino. Lo stesso Todaro ha riconosciuto che per lei sarebbe stato un compito arduo, dato che essendo la sua materia era in grado di notare errori o sbavature. Martina ha scelto una rumba, che secondo Raimondo non è tra i più difficili. A fine esibizione, la ballerina ha riconosciuto di non aver dato il suo massimo e che era agitata. Quindi Todaro ha detto in tutta sincerità cosa pensa di Martina:

“Io penso che da insegnante sceglierei Martina tutta la vita. Hai un sacco di talento e hai tutto quello che nessuno ti può insegnare. Sei un animale da palcoscenico, l’istinto è quello giusto. Sei un ammasso di istinto in mezzo a un caos di tecnica. Nel senso che si vede che sei acerba, che molte cose non le hai studiate e non le sai. Ma sono cose che si possono imparare. Devi lavorare tanto sui piedi, non li usi bene per questo perdi l’equilibrio”

Ed è andato avanti a elencare le lacune tecniche di Martina. Le ha consigliato di imparare tanto da Umberto Gaudino e Francesca Tocca, che hanno avuto la fortuna di studiare con i migliori maestri di latino del mondo. Insomma, Raimondo ha concordato con Carolyn Smith su Martina: le manca la tecnica e deve studiare ancora tanto. Secondo il popolo dei social, inoltre, questo giudizio di Raimondo Todaro su Martina ha confermato quanto sostenuto finora da Alessandra Celentano. La gara proseguirà nel daytime su Italia 1, con le esibizioni di Giulia e Alessandro e la classifica finale.