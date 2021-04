Amici 2021, Sangiovanni colpisce ancora: ennesima vittoria per il cantante

Sangiovanni ad Amici 2021 continua a collezionare soddisfazioni, e anche successi. Sin da quando ha cantato Guccy Bag nello studio di Maria De Filippi per la prima volta ha catturato l’attenzione di una buona fetta di pubblico, ma è con Lady che è arrivato il consenso vero e proprio. Il brano che gli ha permesso di vincere il suo primo Disco d’Oro e poi il Disco di Platino è una vera hit, ma anche il nuovo singolo gli ha permesso di vincere una gara interna tra cantanti. Nel daytime di oggi infatti Michele Canova ha stilato una personale classifica degli inediti presentati dai cantanti ancora in gara.

Deddy, Raffaele, Sangiovanni, Tancredi e Aka7even sono stati chiamati in studio, quello del pomeridiano, e Marcello Sacchetta ha spiegato loro cosa sarebbe successo. Il produttore musicale era in collegamento dagli Stati Uniti d’America, quindi i cinque allievi hanno scelto cosa cantare e si sono esibiti. Hanno cantato i loro inediti, ovviamente, e hanno puntato tutti sugli ultimi brani presentati. Sangiovanni ha cantato Hype, riuscendo a vincere questa gara interna. Nella classifica di Michele Canova ad Amici 2021 c’era proprio lui al primo posto:

Sangiovanni – Hype: voto 9; Deddy – 0 Passi: voto 8; Aka7even – Mille parole: voto 7;

Tancredi – Fuori di Testa: voto 7; Raffaele – Sette Vite: voto 6.5.

Sangiovanni ha vinto un premio in questa gara nel daytime, ovvero una fornitura altamente professionale utile nel loro mestiere. Per lui è l’ennesima conferma, perché non sta ricevendo solo l’appoggio del pubblico che ascolta le sue canzoni – che hanno numeri nettamente superiore rispetto agli altri brani -, ma colleziona complimenti anche da parte dei giudici. Ormai “punto a Sangiovanni” è un tormentone e sui social molti stanno evidenziando che vince sempre lui. Ma se vince e convince, anche il pubblico e non solo i giudici, un motivo ci sarà. Per quanto riguarda la vittoria finale, invece, non è ancora detta l’ultima parola.

Sebbene in tanti oggi siano convinti che sarà Sangiovanni il vincitore di Amici 2021, il cantante in realtà ha davanti a sé uno scoglio difficile da superare: la sua dolce metà Giulia Stabile. La ballerina di Veronica Peparini è sempre più amata dal pubblico a casa, che la apprezza sia come artista sia come persona. Non a caso proprio lei era al primo posto nell’ultimo televoto aperto nel daytime, con una percentuale non di poco superiore a quella di Sangiovanni. E il pubblico votante in studio al Serale la sta indicando come preferita in ogni puntata per un premio TIM. Insomma, che siano loro due a giocarsela è vero, ma non metteremmo la mano sul fuoco sul fatto che alla fine Sangiovanni vincerà Amici 20…