Carlotta Maggiorana genitori: “Pentita per aver fatto questo”

Gf Vip 2020, Carlotta Maggiorana parla della sua famiglia: il fantastico rapporto con i genitori

Carlotta Maggiorana ha deciso di aprirsi di più, di confidare quello che davvero prova nei confronti dei suoi genitori ad Adriana Volpe, che l’ha ascoltata con piacere, con le lacrime agli occhi, apprezzando tanto quello che la madre e il padre hanno fatto per la ragazza. La miss ha raccontato che col suo papà aveva un rapporto più unico che raro e che le manca terribilmente: con lui condivideva tanti momenti della giornata, ma si pente di non aver passato più tempo assieme per via della sua decisione di andare a studiare a Roma.

Carlotta Maggiorana padre: i ricordi condivisi e il grande rammarico

Al Grande Fratello Vip 2020, Carlotta ha parlato del suo legame col padre che non c’è più: “In ogni momento eravamo sempre abbracciati, mi veniva a prendere alla fermata del pullman. Ho perso il mio papà quando avevo 15 anni. Anche se non c’è, lo sento sempre accanto a me. Avverto la sua presenza, la sua mano sul mio cuore”. Ha però un grande rammarico: “Mi dispiace che quegli anni ero sempre a Roma per frequentare l’accademia. Se avessi vissuto l’adolescenza a casa, avrei vissuto di più la figura paterna. Sono pentita per non aver fatto questo”.

La dedica di Carlotta Maggiorana alla mamma al Gf Vip

Dopo la magnifica sorpresa ricevuta dal marito, Carlotta del Gf ha voluto usare delle bellissime parole per la madre, colonna portante della sua vita: “La mia famiglia è aria. Amo immensamente mia madre e colgo l’occasione per dirglielo”. Non solo confessioni emozionanti, al Grande Fratello… avete sentito quello che ha detto Antonella Elia su Adriana Volpe? Nuove inimicizie all’interno della Casa più spiata d’Italia!