GF Vip, Carlotta: il gesto a sorpresa del marito. La gieffina in lacrime

GF Vip, Carlotta Maggiorana riceve un messaggio a sorpresa: il marito fa un gesto inaspettato

Carlotta Maggiorana al Grande Fratello Vip riceve una sorpresa dal marito. Un messaggio inaspettato, ma molto speciale per l’ex Miss Italia. Emiliano ha trovato il modo per dare il suo importante sostegno alla gieffina, che attualmente si trova al televoto con Ivan Gonzalez. Nella serata di domani scopriremo chi dovrà abbandonare il gioco tra lei e il concorrente spagnolo. Intanto, Carlotta riceve un messaggio a sorpresa, che la porta a non riuscire a trattenere le lacrime. Sappiamo bene che la Maggiorana è molto innamorata di suo marito e più volte l’ha fatto notare durante questa esperienza. Un amore forte quello che c’è tra loro e ora Carlotta sogna di allargare la famiglia. Infatti, in questi giorni, la gieffina ha rivelato a Paola Di Benedetto e a Pago di essere pronta a diventare madre. La Maggiorana intende viversi questa esperienza nel migliore dei modi, senza deludere nessuno e, in particolare, suo marito. Il suo pensiero va sempre lì e, nella serata di ieri, Emiliano trova il modo di sorprenderla.

Carlotta Maggiornata e la sorpresa del marito Emiliano: commozione al Grande Fratello Vip

Un messaggio a sorpresa davvero inaspettato per Carlotta al GF Vip. Mentre la ragazza parla in giardino con Ivan Gonzalez, Fabio Testi e Clizia Incorvaia, tiene le mani nelle tasche del giubbotto e, all’interno di una di esse, trova un bigliettino. Senza immaginare cosa possa esserci realmente scritto nel foglietto, Carlotta legge un bel ‘Ti amo’. Il marito avrà probabilmente chiesto al programma come avrebbe potuto mandare un messaggio alla sua amata e il modo è stato prontamente trovato. Di fronte al bigliettino, la Maggiorana mostra tutta la sua felicità e scoppia in lacrime. Clizia, che già ha intuito, corre subito ad abbracciarla.

GF Vip, Emiliano trova il modo per sorprendere Carlotta: la felicità della gieffina

Una gran bella sorpresa quella che il programma ha scelto di fare per Carlotta. Proprio grazie alla trasmissione, la Maggiorana riesce a trovare il biglietto all’interno del suo giubbotto e ciò che c’è scritto le dice tutto. L’ex Miss Italia non riesce a trattenere le lacrime e Clizia non può fare a meno di abbracciarla e di essere contenta per lei. Ivan fa lo stesso e al gruppo si unisce anche Paolo Ciavarro.