Carlotta Maggiorana, confessione bollente: “Spero sarà contento mio marito”

Gf Vip 4, Carlotta Maggiorana dopo l’abbandono: le confessioni a Obbligo e Verità

Carlotta Maggiorana ha abbandonato il Gf Vip 4 dopo varie settimane di permanenza nella Casa, e lo ha fatto perché sentiva la necessità di ritornare dalla sua famiglia e riabbracciare suo marito. Dopo l’esperienza nel reality show di Canale 5 la ragazza non ha fatto perdere tracce di sé ma anzi ha continuato ad essere al centro dell’attenzione partecipando a vari programmi televisivi e non solo: l’ultima volta ad esempio ha risposto a un po’ di domande all’ormai notissimo Obbligo e Verità e non si è sottratta neanche a quelle più scomode, soprattutto quando si è parlato di una sua fantasia confessata a Paola Di Benedetto.

Carlotta dopo il Grande Fratello Vip: domanda caliente sulla fantasia di Paola

Come forse saprete, Carlotta prima di abbandonare la Casa del Grande Fratello aveva parlato alla Di Benedetto del desiderio di passare una notte con un’altra donna. Ed è stato proprio questa fantasia oggetto di una domanda che le hanno posto durante il gioco: “Accetterai l’invito di Paola – le è stato chiesto – di trasformare in realtà la tua fantasia er…ca?”. Col suo bel sorriso la Maggiorana ha risposto senza esitare troppo e anche con un bel pizzico di ironia: “Ahia, Perché no? mai dire mai nella vita! Spero sarà contento mio marito!”. Non lo conosciamo ma di certo è felice di avere al suo fianco una ragazza di sani principi, open minded e sempre solare e sorridente, cara Carlotta.

Il sogno di Carlotta dopo il Grande Fratello Vip: la maternità nei progetti di Miss Italia 2018

Tornando a noi Obbligo e Verità è stata anche l’occasione che ha permesso a Carlotta di parlare di altri suoi sogni: Miss Italia 2018 non ha parlato solo di come ha conosciuto suo marito, l’amore della sua vita, ma anche del fatto che vuole diventare mamma. Progetti solidi insomma quelli a cui l’ex gieffina ambisce e che le auguriamo di realizzare non appena lo vorrà. Buona fortuna, Carlotta!