Carlotta Maggiorana, l’addio al GF. Prime parole: post e reazione dei fan

Carlotta Maggiorana, prime dichiarazioni dopo l’addio al GF Vip: il post e la reazione dei fan

Carlotta Maggiorana, da qualche ora, non è più una concorrente del Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia, nonostante fosse ben voluta dal pubblico (anche ieri è stata salvata al televoto), ha scelto di lasciare la Casa più spiata d’Italia. Troppa nostalgia di casa, troppa sofferenza, con addirittura principi di attacchi di panico: da qui la decisione irremovibile di salutare gli inquilini e di varcare la celebre porta rossa di Cinecittà per far ritorno alla vita quotidiana. E ora, che ha respirato un po’ di ‘aria fresca’, di libertà, ha anche rilasciato le prime dichiarazioni social dopo l’addio alla Casa. Per farlo, si è affidata ad un post diramato attraverso i propri profili.

Carlotta: “Tutto il resto è noia…”

“Ciao amici, sono tornata. Mi siete mancati tanto, sapete…”. Questo l’esordio di Carlotta su Instagram. Poi aggiunge: “Colgo subito l’occasione per ringraziare ognuno di voi per avermi sostenuta e accompagnata in questa fantastica avventura piena di emozioni… Un percorso che mi ha fortificata e fatto capire, ancora di più, che la cosa più importante della mia vita è l’amore per la mia famiglia…”. Infine le viene in aiuto un famosissimo verso di Franco Califano: ”Tutto il resto è noia”. Il post è stato subito commentato da parecchi fan che da un lato hanno esternato il loro dispiacere per non vedere più la loro beniamina nella Casa, dall’altro hanno apprezzato il suo essere una donna fortemente ancorata ai valori della famiglia.

“Devo trovare una serenità che ho perso”

“Sono contenta che abbiate capito il mio malessere, sarò onesta, non sto bene. Mi manca l’aria qui dentro. Ho gli attacchi di panico cosa che non ho mai avuto in 28 anni, sto pensando alla mia famiglia e per me stessa è giusto che io esca”. Queste le parole che ieri Carlotta ha pronunciato durante la puntata in prima serata del reality. “Ringrazio il Grande Fratello – ha aggiunto – ma non sto bene più in questa casa. Sono contenta di quello che ho fatto fino ad ora. Devo trovare una serenità che ho perso, ma sono contenta che mi sia fatta conoscere perché qui non ci sono filtri e non puoi non essere te stessa”. Signorini e lo staff dello show, vedendo la giovane in palese difficoltà, hanno compreso la decisione e hanno espresso la loro solidarietà all’ex Miss.