Carlo Conti va via dalla Rai per passare a Mediaset? Il Gossip

Carlo Conti lascia la Rai e passa a Mediaset? Contratto in scadenza e nessun rinnovo al momento

Carlo Conti, volto storico del piccolo schermo e conduttore di punta di Raiuno, potrebbe lasciare la Rai. Dopo aver chiuso con successo una frizzante edizione del talent-varietà La Corrida, il conduttore fiorentino vedrà scadere il suo contratto con l’aziende di Viale Mazzini a breve, esattamente il 30 giugno. Dopo le recenti apparizioni in casa Mediaset e il gossip lanciato dal settimanale Chi, secondo cui Conti avrebbe ceduto ai corteggiamenti della concorrenza, nelle ultime ore stanno circolando ulteriori indiscrezioni su questa possibilità, che sembra farsi sempre più concreta. Conti continuerà a lavorare per la televisione pubblica o deciderà di cambiare? Se lo stanno chiedendo in molti, visto che il rinnovo del contratto sembra tardare. Ad aggiungere ulteriori voci nelle ultime ore sul possibile addio è stato il giornale La Repubblica, secondo cui l’ex conduttore di Sanremo potrebbe passare davvero a Mediaset.

L’Indiscrezione su Carlo Conti: il conduttore potrebbe lasciare la Rai

“Il negoziato con Carlo Conti, altro ‘campione’ della tv pubblica, pare avviato su un binario morto: il contratto del conduttore fiorentino scade il 30 giugno, il confronto per un eventuale rinnovo è iniziato in gran ritardo con la proposta di un taglio dello stipendio di almeno il 10%, subito rispedito al mittente”, si legge su La Repubblica, “Indispettito pure per le voci di un pressing dell’ad su Alessandro Cattelan, cui si vorrebbe affidare Sanremo, Conti potrebbe lasciare la Rai per Mediaset”. Insomma, secondo quanto si apprende Carlo Conti, che venerdì scorso ha condotto l’ultima puntata de La Corrida, potrebbe non restare in Rai a causa di una diminuzione del suo stipendio e perché indispettito per la vicenda Cattelan, anche se per Fiorello non è così.

Carlo Conti torna su Rai 3 con Ieri e Oggi

Carlo Conti lascia la Rai? Al momento la cosa non è di certo sicura, mentre è sicurissimo il ritorno, prestissimo, di Carlo Conti su Raitre con Ieri e Oggi. Dopo l’ottimo seguito della scorsa estate, la trasmissione che racconta la storia e la corriera dei personaggi dello spettacolo tornerà, infatti, il prossimo 16 giugno. Ospiti del primo appuntamento saranno gli amici e colleghi del conduttore, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.