Leonardo Pieraccioni si tatua il viso di Ceccherini: il web esplode ma non è come sembra

Leonardo Pieraccioni e il tatuaggio di Massimo Ceccherini: cosa è successo davvero?

Leonardo Pieraccioni nelle ultime ore sta facendo parlare molto di sé sui social. Dal suo profilo instagram ufficiale, infatti, poche ore fa l’attore ha postato due foto in sequenza dove lo si vede in uno studio di tatuaggi mentre si si tatua sul braccio il viso di un personaggio noto dello spettacolo. Un amico e collega, ovvero l’attore comico Massimo Ceccherini, protagonista con lui in tanti suoi film come Il Ciclone, Una Moglie Bellissima e Il Professor Cenerentolo. Lo scatto social è diventato immediatamente cliccatissimo sul celebre social fotografico, scatenando tantissime reazioni da parte dei fan, di followers, ma anche di celebrità italiane che si chiedono se sia tutto vero o semplicemente uno scherzo, o magari il frutto di una scommessa persa.

Leonardo Pieraccioni Instagram: La verità sul tatuaggio che ritrae Massimo Ceccherini

“Il mio primo tatuaggio”, scrive il regista ad attore toscano a corredo del post instagram, mentre sfoggia un’espressione di sofferenza. Sul braccio, il tatuaggio quasi finito mostra la faccia inconfondibile del collega Massimo Ceccherini. In tanti si stanno chiedendo se il tattoo sia vero o falso. Così, dopo qualche momento di “suspense”, Leonardo Pieraccioni più burlone che mai chiarisce tutto. Ad una utente che gli chiede se il tatuaggio sia vero o, risponde ironico e toglie ogni dubbio: “Si. Però alla prima doccia va via perché non sopporta l’acqua”.

I commenti dei vip sul post di Pieraccioni

Anche tanti vip si sono lasciati coinvolgere dallo scherzo social di Leonardo Pieraccioni. Tra questi Claudia Gerini che scrive “muoio” e poi fa un applauso a Ceccherini; Laura Chiatti che commenta ironica “Bisogna che vai a farti vedere al più presto da uno specialista! Fallo per tua figlia”; Pamela Camassa che posta semplicemente un “No vabbè” con tanto di emoticon che ride e anche Valeria Marini che afferma “Proprio un bischero”.