La Corrida: il vincitore della puntata finale è Alessandro “Dante” Mancuso

La corrida 2019: vince l’ottava ed ultima puntata Dante (Alessandro Mancuso) che canta “Through the barricades”

Venerdì 17 maggio 2019, dagli studi Fabrizio Frizzi in Roma, Carlo Conti con la valletta Ludovica Caramis e il maestro Pinuccio Pirazzoli, ha presentato l’ultimo appuntamento della stagione con La Corrida. Dopo sette puntate animate dagli incredibili e divertentissimi dilettanti allo sbaraglio, lo storico talent-varietà di Raiuno ha chiuso anche quest’anno i battenti, ma non senza decretare, ovviamente, il vincitore di questa ultima bella puntata, che ha visto eccezionalmente la presenza di Milly Carlucci, Marco Liorni e l’attore Nino Frassica per decretare il tormentone dell’estate. A vincere nel gran finale de La Corrida 2019 è stato un giovane impiegato del 118 di nome Alessandro Mancuso, ma che ha scelto Dante come nome d’arte per la musica. Il ragazzo, infatti, è un’aspirante cantante e nello show ha cantato Through the barricades degli Spandau Ballet. Dopo il video-saluto introduttivo della sorella Simona e dell’amico Flavio, il giovane con la sua esibizione ha ottenuto tantissimi applausi e una standing ovation.

Il vincitore chiede un abbraccio a Carlo Conti e commuove il pubblico

Il giovane ragazzo, prima di iniziare a cantare, ha rivelato a Carlo Conti di essere in qualche modo cresciuto con lui. Il bell’Alessandro ha perso la madre e ha confidato al conduttore de La Corrida che con lei guardava sempre le sue trasmissioni, come per esempio L’Eredità. Così, visto che per lui è un piacere e un onore conoscerlo, gli ha chiesto di abbracciarlo. Dopo la sua performance, Carlo ha voluto ricambiare l’abbraccio.

La Corrida ultima puntata: il saluto di Carlo Conti e la tristezza di Ludovica Caramis

L’ultima puntata de La Corrida 2019 è stata, oltre che divertente, anche un po’ diversa dal solito. Infatti è andato in scena anche un torneo per decretare il tormentone dell’estate, vinto dal brano “Bella o non bella”. Dopo tante risate, però, nello show è arrivato un velo di malinconia. Infatti la bellissima Ludovica Caramis, valletta del programma da due edizioni, ha dichiarato: “Sono un po’ triste, mi mancherà”. Mentre Carlo Conti ha congedato il suo pubblico, così: “Ricordatevi una cosa, come ha finito sempre il grande Corrado gli appuntamenti con la Corrida: se c’è stato uno scemo del villaggio, se c’è stato un dilettante allo sbaraglio.. quello sono stato io!”.