Torneo Tormentoni La Corrida 2019: vince la canzone “Bella o non bella”

“Bella o non bella” di Natale Giuseppe D’amato è il tormentone dell’estate 2019 per La Corrida

Nell’ultima puntata de La Corrida 2019, in onda venerdì 17 maggio, è andata in scena una sorpresa per tutti gli affezionati telespettatori. Nel talent-varietà di Raiuno, condotto da Carlo Conti con la bellissima valletta Ludovica Caramis, si è assistito infatti ad una gara nella gara. Una scherzosa competizione tra le più divertenti canzoni “inedite” presentate nel corso di questa edizione della trasmissione. Le canzoni, arricchite per l’occasione dalle coreografie del corpo di ballo di Fabrizio Mainini, sono stati giudicate da una giuria speciale, formata da alcuni volti amati del primo canale: Milly Carlucci, Marco Liorni e Nino Frassica. A fregiarsi del titolo di “Tormento-One dell’Estate 2019″, targato ovviamente La Corrida, è stato “Bella o non bella” di Natale Giuseppe D’Amato; brano leggero e super orecchiabile che ha conquistato oltre alla giuria anche il pubblico.

La Corrida: Natale Giuseppe D’amato vince il premio “Tormento-One dell’Estate 2019″

Già nella prima apparizione a La Corrida 2019, Carlo Conti aveva definito il suo brano un “tormentone”. E oggi, nell’ultima puntata di questa edizione del programma di casa Rai, Natale Giuseppe D’Amato ha infatti vinto la speciale gara con la canzone “Bella o non bella”. Libero professionista di 48 anni di Bitetto (Bari) e teorico del “divertentismo”, il signor Natale sogna veramente che il suo brano possa diventare la hit dell’estate 2019. Intanto ha vinto questo trofeo, conquistando il giurato dell’occasione Marco Liorni. Infatti il prossimo conduttore di Reazione a Catena, aveva assistito da casa alla prima esecuzione di “Bella o non bella”, dichiarando di aver cantato subito il ritornello con moglie e figli.

“Bella o non bella” a La Corrida: l’apprezzamento dei telespettatori

“Sono onorato e ringrazio il grande Carlo Conti , il maestro Pinuccio Pirazzoli con l’ orchestra e la bella Ludovica, Grazie ancora”, ha scritto il signor Natale Giuseppe subito dopo aver ricevuto il trofeo sulla pagina facebook de La Corrida. Sotto il suo commento, hanno poi risposto molti telespettatori contenti per la sua vittoria. Di seguito ne riportiamo alcuni: “Beh, cantano tutti e di tutto. Questo brano, sistemato e arrangiato bene, potrebbe davvero essere un tormentone estivo leggero e divertente. Perché no? Il ritornello ti entra subito in testa”; “Canzone orecchiabile!!Sì, potrebbe essere un tormentone!!” e ancora “Forte sto sognore con quei capelli. Troppo simpatico la camnzoncina caspita carina”. Insomma, un piccolo-grande successo per “Bella o non bella”.