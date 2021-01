Capodanno in tv: programmi, film e cartoni in onda l’1 gennaio 2021

La programmazione delle principali reti televisive per venerdì 1 gennaio 2021: cosa va in onda tra eventi, film e trasmissioni

A Capodanno la programmazione tv subisce delle variazioni: viene dato spazio a film, programmi e cartoni dedicati alle festività. Cosa va dunque in onda venerdì 1 gennaio 2021 nelle principali reti televisive? I telespettatori potranno intrattenersi e iniziare il nuovo anno in compagnia. Naturalmente alcune trasmissioni non cambieranno la loro programmazione e continueranno ad andare in onda il giorno di Capodanno.

RAI 1 1 GENNAIO 2021

L’1 gennaio su Rai 1 inizia con i vari TG, seguiti dalle ore 9.50 dalla Santa Messa presieduta da Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale della Pace. Subito dopo va in onda A Sua immagine – Speciale Giornata della Pace. Alle 12.00 i telespettatori potranno seguire la Recita dell’Angelus e poi al Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice. Nel primo pomeriggio, alle ore 14.00, va in onda il film Belle & Sebastien – Amici per sempre, seguito da Techetechetè – Baci e abbracci al nuovo anno. Dopo Dreams Road e il TG1, viene trasmesso il film Un marito per Natale. Non mancano gli appuntamenti con L’Eredità e Soliti ignoti. In prima serata i telespettatori potranno seguire Roberto Bolle – Danza con me 2021.

RAI 2 – 1 GENNAIO 2021

Nella mattina di Rai 2, alle ore 7.50, va in onda la serie tv Charlie’s Angeles, seguito dal TG2, da Radio 2, Gli imperdibile. Sempre in mattinata, va in onda la puntata de I fatti vostri. Nell’orario di pranzo il pubblico può assistere al Concerto di Capodanno da Vienna e alle ore 15.50 al film Labirinto d’amore. Non mancano gli appuntamenti con la serie Good Witch, Lol;-), TG2 e N.C.I.S.. In prima serata va in onda il film Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare, seguito da I moschettieri.

RAI 3 – 1 GENNAIO 2021

La giornata su Rai 3 inizia con la serie Doc Martin e con Barabba. Alle ore 10.20 va in onda il film Occhio alla penna e il programma Quante Storie, seguito dal documentario Passato e presente. Dopo gli appuntamenti con i TG3, vanno in onda Gli imperdibili, Il Commissario Rex – L’ultima amante e Geo. I telespettatori possono continuare a seguire Blob e Un posto al sole. In prima serata viene trasmesso il film C’est la vie – Prendila come viene.

RETE 4 – 1 GENNAIO 2021

Alle ore 8.40 il pubblico di Rete 4 può seguire il film Deep Sea: il mondo sommerso e subito dopo Un americano a Parigi. Prima di pranzo, invece, è prevista la puntata di Poirot- Assassino sull’Orient Express. Alle 14.45 viene trasmesso il film Il dottor Zivago e alle 19.37 Ho vinto la lotteria di Capodanno. In prima serata va in onda Il Padrino.

CANALE 5 – 1 GENNAIO 2021

L’1 gennaio 2021 su Canale 5 la giornata inizia con il TG5Mattina e con il film Un Natale di mille colori, in onda alle ore 8.45. Sempre in mattinata, subito dopo il documentario Wild America Latina, alle 10.00 il pubblico può assistere alla Santa Messa. Alle 11.00, invece, viene trasmesso il film Un cappotto di mille colori e alle 11. Dopo il TG5 delle 13, alle 1340 va in onda il film The Cup – In corsa per la vittoria. Alle 16.12, preceduto dalla Pillola del GF Vip, viene trasmesso il film La figlia della sciamana II – Il dono del segreto. Nel preserale il pubblico può giocare con Caduta Libera e nell’access prime time può seguire Striscia la notizia. Infine, in prima serata la programmazione prevede Natale a 5 stelle, seguito da The Beatles: Eight Days a Week.

ITALIA 1 – 1 GENNAIO 2021

A Capodanno la giornata su Italia 1 inizia con il film Le 1001 favole di Bugs Bunny, seguito dalla serie tv God Friended. Dopo Studio Aperto, daytime del GF Vip e Sport Mediaset, alle 14.05 va in onda il film Spirit – Cavallo selvaggio e alle 15.55 Due fratelli. Non manca l’appuntamento con la serie C.S.I. Miami – Il piromane. In prima serata viene tramesso Point Break e subito dopo Matrix.

PROGRAMMAZIONE 1 GENNAIO 2021, GLI ALTRI CANALI TV

In prima serata nelle altre reti televisive vanno in onda film e programmi in occasione della festività: