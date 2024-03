Can Yaman, primo ciak di Sandokan. Ecco dove e quando

Ora è ufficiale. Sandokan si farà. Dopo l’annuncio nel 2020, la produzione sembrava essere stata accantonata. Adesso invece, si hanno finalmente nuove notizie sulla serie. Can Yaman sarà in Italia per l’ambizioso progetto internazionale. Le riprese inizieranno a breve, scopriamo dove.

Can Yaman tornerà presto in tv da protagonista assoluto. L’attore, dopo che il mese scorso aveva spiegato su Instagram di aver perso 10 chili in 30 giorni per il ruolo, ora è ufficialmente pronto a interpretare Sandokan.

Il progetto della serie, adattamento della saga di Emilio Salgari, era da subito apparso molto ambizioso. Così ambizioso che fino a qualche mese fa si pensava che la produzione fosse stata accantonata, forse per mancanza di budget.

Poi l’annuncio del cambiamento fisico compiuto dall’attore turco aveva fatto tornare la speranza ai fan. Ora abbiamo l’annuncio ufficiale, Sandokan si farà e le riprese stanno per iniziare.

Can Yaman sarà sul set a partire dal prossimo mese. A fine aprile si batterà il primo ciak della serie evento internazionale e l’attore sarà in Italia proprio per dare vita a Sandokan.

La casa di produzione Lux Vide ha scelto infatti la Calabria per ricostruire i luoghi protagonisti delle avventure dello storico personaggio di fantasia. Le riprese si terranno in differenti location della regione del sud Italia. Attualmente però sono in costruzione alcune scenografie negli studios della zona industriale ex Sir di Lamezia Terme.

Presumibilmente allora, sarà proprio lì che avranno luogo la maggior parte delle scene dell’attesa serie, anche se il set si sposterà anche in altre location interne e sulle coste calabresi.

I protagonisti della serie

Tra i protagonisti del progetto internazionale dovrebbero esserci anche altri due sex symbol nostrani. A partire dal 2020 infatti, quando venne annunciata la produzione, oltre al nome dell’attore turco erano stati resi noti successivamente anche quelli di Luca Argentero e Raoul Bova.

Mentre Can Yaman sarà, ovviamente, il protagonista del reboot, attualmente non sappiamo ancora con precisione quali saranno i personaggi interpretati dagli altri due attori, anche se si pensa che Argentero possa interpretare Yanez De Gomera.

Il progetto, che fino a pochi mesi fa sembrava essere sparito nel nulla, è invece ben strutturato e pronto a partire. Speriamo allora che la serie, quando uscirà, sarà in grado di non deludere le aspettative e di stupire i telespettatori. Attualmente possiamo solo esprimerci sulla scelta del protagonista: Can Yaman ha tutte le carte in regola per essere un Sandokan perfetto.