Can Yaman, la confessione su Ferit di Bitter Sweet dopo il successo della soap opera

News Can Yaman, l’attore di Ferit di Bitter Sweet si racconta dopo il successo della soap opera turca

In una recente intervista di Antonella Silvestri Can Yaman, l’attore di Ferit nella soap opera turca Bitter Sweet, ha svelato qualcosa di più sulla sua vita privata e ha rivelato alcune delle somiglianze e delle differenze che intercorrono tra lui e il personaggio che interpreta nella nuova storia della Turchia che ha rapito i cuori di telespettatori e telespettatrici italiani e non. Non si tratta della prima volta che Can Yaman viene intervistato ma, visto che l’attore è piuttosto riservato, non potevamo che condividere quanto emerso dallo scambio con la Silvestri qui su Gossipetv. Veniamo subito al dunque.

Can Yaman fidanzato? “Quando siamo innamorati lo facciamo vedere”

L’intervistatrice ha chiesto a Can Yaman quali fossero le cose in comune con il personaggio di Ferit, e lui senza girarci troppo attorno ha sottolineato che quando è innamorato non lo nasconde ma lo fa vedere subito; un ragazzo coraggioso insomma perché – come ben sapete – per scoprirsi e fare i conti con i propri sentimenti è il coraggio ciò che serve in primis: “Direi – queste le parole di Can – che cominciamo ad avere alcune cose in comune: quando siamo innamorati lo facciamo vedere ed entrambi ci prendiamo cura dei nostri cari. Ma il mio personaggio – ha poi precisato sottolineando le differenze tra lui e Ferit – mi sembra un perfezionista e un uomo dotato di grande autocontrollo, mentre io sono più rilassato e adoro la tranquillità. Siamo diversi anche nel modo di vestire. Ferit – ha infine concluso – preferisce indossare abiti classici mentre io vesto casual“. In effetti nella serie è ormai evidente che Aslan sia innamorato di Nazli e col passare delle puntate lo scopriranno proprio tutti, anche Deniz che infatti si vendicherà a modo suo.

Il colpo di fulmine per Can Yaman: “La vita reale e i film non sono la stessa cosa”

Della presunta fidanzata di Can Yaman vi abbiamo parlato qualche tempo fa condividendo con voi un’altra intervista, e anche se la Silvestri non è riuscita a scoprire qualcosa in più sull’ormai amatissimo attore non possiamo non riproporvi le parole che Can ha usato parlando del colpo di fulmine e della nascita delle storie d’amore: “Guardando al personaggio che interpreto, direi di sì [cioè credere nel colpo di fulmine, ndr]. Ma ovviamente, la vita reale e i film non sono la stessa cosa”. Non sappiamo ancora molto su Can, così come pochissimo è emerso su un altro attore amato della soap, cioè Hakan Kurtaş, ma siamo convinti che con la fine di Bitter Sweet, quando cioè tutti gli attori saranno forse liberi da vincoli contrattuali o da altro, ne sapremo molto di più; anche perché terminando a settembre è molto probabile che il cast al completo sia invitato da Silvia Toffanin. Noi ovviamente vi terremo aggiornati!