Un ex volto di Uomini e Donne ha conosciuto Can Yaman durante un evento e ha condiviso le sue impressioni con chi lo segue sui social. Il volto in questione è Sammy Hassan, ex e scelta di Giovanna Abate. Lui fa il vocalist e proprio in una discoteca di Milano ha avuto modo di incontrare l’attore turco. Per lui pare sia stata una piacevolissima sorpresa e per questo ha deciso di raccontare anche a chi lo segue su Instagram ciò che pensa dell’attore. Can Yaman pare sia stato molto disponibile, magari la sua testimonianza potrebbe essere utile a smorzare pettegolezzi che non mancano mai.

Can Yaman, insomma, non se la tirerebbe affatto e sarebbe anzi una persona molto alla mano. Sammy lo ha incontrato in una discoteca del milanese e ha dedicato a lui un post sui social. Ha pubblicato delle foto insieme a Yaman scrivendo questa didascalia: “È stato un piacere conoscere Can Yaman. Devo dire che è stato davvero alla mano e super disponibile”. Un pensiero dedicato anche ai tantissimi fan che pare si stiano comportando allo stesso modo: “Per non parlare del calore e dell’affetto dei suoi numerosissimi fan club che mi stanno inondando di messaggi”.

Insomma, impressioni molto positive: Can Yaman in privato avrebbe un atteggiamento tutt’altro che da divo. Sarebbe anzi una persona estremamente gentile e disponibile, quasi una persona come tutte le altre si potrebbe dire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⭕ Sammy Hassan (@sammythevoice85)

Sammy Hassan, il percorso a Uomini e Donne

Sammy ha partecipato a Uomini e Donne nel 2020, è stato un corteggiatore di Giovanna Abate. Il loro trono è stato di sicuro uno dei più difficili perché si è dovuto interrompere a causa della pandemia da Covid-19. La produzione studiò poi un modo per mandare avanti il programma, quindi Giovanna da una parte e Gemma Galgani dall’altra hanno avuto modo di conoscere delle persone via chat. La Abate aveva già avviato un percorso e oltre a Sammy c’era un altro corteggiatore a cui si è avvicinata molto, era Alessandro Graziani.

In chat poi aveva conosciuto l’Alchimista, che ha mantenuto la maschera anche quando i protagonisti di Uomini e Donne sono tornati in studio. Alla fine si scoprì che l’Alchimista era Davide Basolo, però non fu scelto. Giovanna scelse Sammy a Uomini e Donne e la risposta fu un sì, quasi un po’ a sorpresa. I due hanno avuto un percorso fatto di alti e di bassi, ma hanno prova to a stare insieme. Alla fine tra loro è finita dopo qualche settimana. E non era finita proprio benissimo, tant’è che tornati in studio Maria aveva scelto di interrompere il loro confronto.