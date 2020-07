Uomini e Donne Giovanna e Sammy, è finita: svelati i motivi della rottura

È ufficialmente finita la storia di Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo la scelta a Uomini e Donne. Oggi a dare l’ufficialità sulla rottura ci pensano i due diretti interessati, sul nuovo numero del Magazine del programma. Partendo dall’intervista rilasciata dall’ex corteggiatore, sappiamo che la relazione non ha avuto un seguito a causa di varie incomprensioni. Pare che le discussioni che in trasmissione li allontanavano ci siano state anche fuori. Sebbene spenda parole molto positive nei confronti di Giovanna, Sammy ammette di aver creato con lei un rapporto instabile, tanto che esce da questa storia destabilizzato. Non ha mai nascosto che da parte sua non sono nati sentimenti forti. Ma una volta lasciato il programma, pare che la Abate non sia riuscita a fidarsi dell’ex corteggiatore. Probabilmente, secondo Sammy, Giovanna non riusciva a trovare in lui le certezze che cercava e questo l’avrebbe poi portata a metterlo in discussione, facendo nascere dei litigi. Addirittura, sembra che la Abate abbia accusato Hassan di non essere sincero e di avere altri scopi. Oggi Sammy si dice stanco di chi lo accusa di fare business.

Uomini e Donne, Giovanna e Sammy si sono lasciati: entrambi rivelano la loro versione dei fatti

Sammy nella sua intervista confessa di sentirsi esausto per quanto accaduto con Giovanna. Secondo quanto rivela, è stato ospitato a casa della Abate e poi l’ha portata nella sua abitazione. Si sentivano quotidianamente tutti i giorni, ma non sono comunque riusciti a trovare il loro incastro. Erano capaci di discutere per futili motivi e nel week-end del compleanno di lui sarebbero arrivati al limite. Non pensa che ci siano delle colpe in tutta questa storia, ma è certo del fatto che Giovanna non sia pronta ad avere una relazione con una persona come lui. La lontananza non li ha di certo aiutati, ma oggi la Abate ha un pensiero ben diverso. In una lunga lettera, l’ex tronista svela la sua versione di questa rottura. Nel frattempo, Sammy torna a parlare del duro intervento di Giulio Raselli di questi giorni e ammette che tra loro c’è stato poi un chiarimento.

Giovanna e Sammy dopo Uomini e Donne: la Abate profondamente delusa

Giovanna Abate svela, in una lunga lettera, la sua verità sulla rottura con Sammy. Per l’ex tronista è difficile scrivere queste parole, in quanto in questo mese ha sperato più volte che le cose si potessero sistemare. La settimana scorsa era pronta con la valigia a partire per Milano per provare a non chiudere questa relazione. A differenza di Sammy, Giovanna non vuole parlare dei problemi che sono nati una volta usciti da Uomini e Donne, ma della volontà di entrambi di continuare questa relazione: “Ahimè, mi son dovuta rendere conto che questa voglia c’era solo da parte mia”. A oggi si ritrova, pertanto, a dover superare la sua ennesima delusione “per via di scelte fatte con il cuore”. Ha preferito il cuore alla ragione e il giorno della scelta è la prova evidente di ciò. Rifarebbe tutto e sceglierebbe ancora Sammy, ma ora spera che arriverà il momento in cui finalmente verrà ricambiata da un’altra persona.