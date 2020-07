Giovanna e Sammy, Giulio Raselli: duro intervento sulla rottura

Ancora silenzio circa l’attuale rapporto tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne: tra Giovanna Abate e Sammy Hassan è davvero finita? Se moltissimi telespettatori di Canale 5 sperano in un ritorno di fiamma, moltissimi indizi invece farebbero pensare che la relazione tra i due è arrivata al capolinea. Eppure avevano lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi decisamente felici e spensierati. In seguito, la coppia è apparsa sempre più lontana, soprattutto sui social. Cos’è successo davvero? Entrambi hanno scelto di non svelare troppo sul loro rapporto ma, nell’ultima intervista di Giovanna per il Magazine di Uomini e Donne, l’ex tronista ha rilasciato alcune dichiarazioni che sembrano una chiara conferma della crisi. Nel frattempo, Giulio Raselli, l’ex tronista che scelse Giulia D’Urso preferendola proprio all’Abate, ha deciso di commentare il periodo travagliato di Sammy e Giovanna, lanciando delle vere e proprie frecciatine.

Giovanna e Sammy, Giulio Raselli interviene sulla rottura e punzecchia: “Noi non abbiamo fatto le magliette il giorno dopo usciti da Uomini e Donne”

Dopo i vari rumors sulla crisi tra Giovanna e Sammy, nella vicenda è intervenuto anche l’ex tronista Giulio Raselli che, attraverso alcune storie di Instagram, ha risposto alle domande dei fan in merito alla neo coppia. In un primo momento, Giulio ha augurato ai due di ritrovare la serenità. Successivamente, però, ha condiviso alcuni video in cui ha deciso di togliersi alcuni sassolini dalle scarpe dopo le critiche ricevute ai tempi del suo percorso a Uomini e Donne. “Grazie al cielo ho seguito la mia testa, ho seguito il mio cuore. Da una parte c’è una persona che è stata idolatrata durante il percorso ed anche quando io facevo il tronista. La grande differenza è che lei è uscita e durata quattro secondi, io sono qua che convivo e vivo il mio amore con tutto me stesso. C’è una discreta differenza. In sintesi, prima di criticare, guardate, osservate le persone, poi commentate”. Poi l’affondo finale: “Scusate se non abbiamo pensato di fare le magliette il giorno dopo usciti da Uomini e Donne ma abbiamo scelto semplicemente di viverci”.

Uomini e Donne gossip: Giovanna e Sammy vacanze separate, cosa succede davvero?

Entrambi hanno deciso di trascorrere le vacanze lontani l’uno dall’altro, ennesimo segnale della rottura. Mentre Giovanna si trova nell’Argentario insieme ad alcuni amici, Sammy è invece a Milano, continuando il suo lavoro nei locali notturni come vocalist. I motivi della fine della storia d’amore non sono ancora chiari: ancora nessuna intervista in cui i diretti interessati si sono raccontati davvero. Prima o poi, soprattutto per rispetto al pubblico che li ha seguiti negli ultimi mesi, uno dei due dovrà sbilanciarsi e vuotare il sacco. Vi terremo aggiornati.