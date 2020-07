Uomini e Donne oggi, Sammy e Giovanna vacanze separate: reazioni

Vacanze separate, per Giovanna e Sammy di Uomini e Donne. Se c’è ancora chi spera in un ritorno di fiamma, deve cambiare idea, visto che i due hanno deciso di prendere due strade diverse. Almeno per passare delle giornate di relax! Non hanno ancora spiegato come siano realmente andate le cose (e dovrebbero farlo per rispetto dei loro fan) e oggi sappiamo che hanno deciso di trascorrere delle vacanze lontani. Lei si trova nell’Argentario, lui a Milano. Entrambi con i propri amici. Quella pausa di riflessione di cui tutti hanno parlato starebbe quindi proseguendo, allontanando sempre di più i due fidanzati (?). La loro relazione è nata a Uomini e Donne, ha superato le difficoltà della quarantena (ricevendo dei brutti colpi, però) e sarebbe già arrivata al capolinea. Ormai innumerevoli sono gli indizi che fanno capire che tra di loro non c’è più nulla da fare. Adesso che avrebbero l’occasione di conoscersi più a fondo, preferiscono passare tanto tempo con gli amici di sempre. Scelte parecchio loquaci.

Giovanna e Sammy news dopo Uomini e Donne: la coppia si divide… definitivamente?

Se Sammy Hassan ha parlato degli insulti che riceve ogni giorno, Giovanna Abate è quella che si lascia andare di più, lanciando – attraverso il suo profilo Instagram – messaggi ambigui. Come l’ultimo: “Non importa quanto sia durata la tempesta, l’importante è che il sole sia ritornato”. L’ex tronista di UeD sta trascorrendo le sue vacanze nell’Argentario (meta scelta anche da Paola Di Benedetto e Federico Rossi) e il suo programma prevede rilassarsi e… prendere il sole. Si sta divertendo, non può chiedere di meglio dalla vita, come ha spiegato durante una story: “Sembrerebbe che tutto vada per il meglio”. Sammy, dal canto suo, continua con il lavoro da vocalist nelle discoteche e ieri ha ricevuto una sorpresa dai suoi amici: una torta con quella che è ormai è diventata la sua frase distintiva, “Hello, my friends”.

Uomini e Donne gossip, cosa sta succedendo fra Giovanna e Sammy?

Non ci sarebbe più nulla da fare per salvare questa neonata storia? Sammy e Giovanna di UeD sembrano ormai decisi a non voler più pensare al recente passato. Stanno bene così. Anche se non sono ancora chiari i motivi della rottura. Su quale intervista li leggeremo? Non resteranno in silenzio ancora a lungo. Uno dei due dovrà fare il primo passo e sembra che Giovanna Abate sia quella che senta di più l’esigenza di parlare. Pensandoci, è stata lei quella che ha fatto ben intendere che l’entusiasmo iniziale è scemato!