Uomini e Donne oggi, Giovanna e Sammy insulti: lui al limite

Per ora non si sono pronunciati: Sammy e Giovanna di Uomini e Donne preferisco mantenere il massimo riserbo sul destino toccato alla loro neonata storia (dire “d’amore” è dire troppo). Probabilmente non vogliono aggiungere altro perché la pausa di riflessione è effettiva… e magari sono giunti già alla decisione di lasciarsi definitivamente! Altrimenti alcune loro azioni non si spiegherebbero. Stanno aspettando magari il momento giusto per parlare di quello che è successo a entrambi dopo UeD e forse questo si verificherà con un’intervista: potrebbe essere questa l’occasione giusta per fare chiarezza. E i telespettatori che li hanno seguiti per tutti questi mesi meritano di sapere la verità. Visto e considerato che hanno deciso di condividere i loro momenti di vita vissuta con tutti coloro che seguono Uomini e Donne. Giovanna Abate ha sempre fatto sentire la propria voce all’interno del dating show di Canale 5… e perché adesso non parla? Una domanda, questa, che potrebbe ricevere prima o poi una risposta. Si spera il prima possibile.

Uomini e Donne oggi, news su Sammy e Giovanna: lui ricoperto d’insulti

Sammy Hassan sarebbe stato quello maggiormente bersagliato dopo la presunta fine della sua storia d’amore (non hanno ancora ufficializzato). Oggi, durante le sue Instagram stories, si è sfogato perché riceve vagonate di insulti al giorno. Ed è arrivato al limite. Non capisce come mai venga preso di mira in quel modo – considerato che nessuno al momento conosce i reali motivi della rottura – e ha detto: “Quant’è antipatico il fatto di essere ricoperto d’insulti come se piovesse. Livelli d’intelligenza altissimi”. Qualche parola sulla rottura con Giovanna Abate? Nessuna. Ma è chiaro che questi sfoghi non facciano altro che alimentare il gossip sulla loro crisi trasformatasi in un lieto fine mancato. A peggiore la situazione, il like messo da Giovanna a un messaggio palesemente contro Sammy. Cosa sta succedendo davvero fra Giovanna e Sammy? Tra i due non corre buon sangue?

Gossip Uomni e Donne, quali sono i motivi della rottura di Giovanna e Sammy?

Dagli ultimi gossip su Sammy e Giovanna di UeD, pare che quest’ultima abbia bisogno di tempo per riflettere. Sarebbe reale, dunque, il periodo durante il quale l’ex tronista starebbe capendo se sia giusto continuare la relazione con Sammy oppure no. Si dice che la loro incompatibilità di carattere (manifesta giù durante il trono della ragazza) abbia portato i due a una frattura impossibile da ricucire. Sarà davvero così? Non dobbiamo far altro che attendere una loro intervista, che non farà altro che rendere ancora più interessante questa “rosa” estate!