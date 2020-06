Uomini e Donne, Giovanna e Sammy si sono lasciati? Lei: “Rispetto”

Giovanna e Sammy si sono lasciati? Di già? È quello che è emerso in questi ultimi minuti sui vari social network: dopo un breve periodo di frequentazione (una parentesi durata da Natale a Santo Stefano), i due sarebbero già ai ferri corti. Cortissimi! Un’indiscrezione, questa, diffusa da Amedeo Venza – presentatore e opinionista di Barbara d’Urso -, che sarebbe entrato in possesso d’informazioni dettagliate sulla storia di Sammy e Giovanna. In pochi, sinceramente, hanno scommesso su questa relazione per via dei loro caratteri poco compatibili (quante volte hanno bisticciato durante la quarantena?) e sembra proprio che sia stata l’incompatibilità di caratteri ad aver spinto entrambi verso una necessaria pausa di riflessione. Che potrebbe essersi trasformata rapidamente in crisi profonda e infine in rottura definitiva. La curiosità di chi ha seguito con interesse il trono di Giovanna Abate aumenta sempre di più, soprattutto dopo le parole che quest’ultima ha scritto su Instagram. Cos’è successo a Sammy e Giovanna di Uomini eDonne?

Sammy e Giovanna si sono lasciati? Frase enigmatica dell’ex tronista di UeD e soffiata di Amedeo Venza

Amedeo Venza, attraverso il suo profilo Instagram, ha spiegato che Sammy e Giovanna di UeD si sarebbero lasciati. Ha prima parlato di pausa di riflessione, poi invece ha concluso la sua story spiegando che sarebbe stata messa la parola “fine” sulla neonata frequentazione. Una storia non finita col lieto fine e non cominciata sotto i migliori auspici, a dire la verità. Dopo aver “affrontato certi argomenti”, sembrava che la relazione dei due andasse a gonfie vele e invece, secondo quanto riportato dall’opinionista di Pomeriggio 5, l’amore (mai nato?) sarebbe già giunto al capolinea. Queste sono state le parole di Amedeo Venza: “Giovanna e Sammy sono in profonda crisi. Una pausa di riflessione dovuta a una forte incompatibilità caratteriale”. Giovanna e Sammy di Uomini e Donne hanno lasciato lo studio ben consapevoli che avrebbero dovuto impegnarsi molto per far funzionare le cose… e quelle cose sarebbero morte sul nascere. E oggi Giovanna ha voluto dire qualcosa che fa tanto chiacchierare: “Non voglio mancare di rispetto nessuno, vorrei solo portarlo in primis a me stessa”.

Uomini e Donne gossip, rottura Giovanna e Sammy: cosa sta succedendo?

Prima pausa di riflessione (riflettere su una storia cominciata qualche settimana fa…), poi la decisione di lasciarsi: “Pare che la storia si possa definire definitivamente conclusa”, ha raccontato Amedeo Venza su Instagram. Cosa c’è di vero in questo pettegolezzo? Spetterà solo ai due diretti interessati chiarire tutto ciò. Al momento Giovanna Abate è stata la sola ad aver detto qualcosa (di decisamente enigmatico). Giovanna e Sammy potranno o decidere di smentire la notizia o confermare che la loro relazione non ha funzionato. Non è detto che ci spiegheranno i motivi della rottura.