Uomini e Donne news Giovanna, like contro Sammy? “Gentaglia”, è caos

Non sappiamo ancora cosa sia successo esattamente tra Giovanna Abate e Sammy Hassan ma che si siano lasciati o che abbiano almeno avuto dei problemi è quasi scontato. Si rincorrono ormai da parecchio tempo le indiscrezioni sul conto della coppia di Uomini e Donne, e già il fatto che nessuno dei due abbia smentito è un chiaro indizio. Se poi a questo aggiungete ciò che abbiamo notato in queste ultime ore gli indizi diventano quasi prove; di cosa parliamo esattamente? Di un cuore di troppo che la Abate ha messo a un commento in cui da una parte le si facevano dei grandi complimenti, dall’altra si definiva “gentaglia” proprio Hassan: nessun riferimento esplicito ma non siamo i soli ad aver capito che il post fosse indirizzato proprio a Sammy. Veniamo al dunque.

Giovanna Abate, la rottura con Sammy Hassan sembra definitiva: gli ultimi aggiornamenti da Instagram

Vi abbiam già parlato della storia di Giovanna un bel po’ di ore fa ma non pensavamo che gli aggiornamenti sarebbero arrivati nell’immediato. E invece sì: recentemente Giovanna ha pubblicato una foto molto bella che le ha permesso di raccogliere moltissimi like e altrettanti complimenti, misti, com’era ovvio che fosse, a riferimenti a quella che è ancora la sua relazione con Sammy (dobbiamo dare per scontato che stiano ancora assieme e che questa rottura non sia definitiva fino a quando non saranno loro stessi a confermarlo…). Tra i tanti commenti spicca un messaggio di Gemma Galgani – “Giò sempre più bella!” -, a cui la Abate ha replicato con un “Sei preziosa tu” che conferma la bontà del legame che le due hanno instaurato quest’anno a Uomini e Donne. Il bello però arriva ora.

Giovanna e Sammy si sono lasciati? Il like della Abate che scatena il caos tra i follower

Ci riferiamo al commento di un certo Andrea che dopo aver sottolineato che Giovanna è una ragazza bellissima pur non essendo rifatta le ha chiesto di “essere sincera con chi ti segue e basta coprire certa gentaglia”. Il post non poteva di certo riferirsi a qualcuno che non fosse Sammy: noi e molti di quelli che hanno commentato in seguito abbiamo inteso infatti che il follower avesse chiesto alla Abate di non essere troppo silenziosa sulla sua storia con Sammy e di non coprirlo. “Gentaglia” è un parolone che l’ex corteggiatore della Abate non merita perché una persona non può essere offesa gratuitamente solo perché una storia d’amore, tra l’altro partita già carica di incertezze, finisce. Magari non sappiamo ancora tante cose ma per il momento non possiamo che pensarla così.

Cos’è successo tra Sammy e Giovanna? Tante domande e molte critiche

Ecco perché il comportamento di Giovanna ci stupisce, e ha stupito pure i non pochi utenti che l’hanno invitata su Instagram a non avallare certi atteggiamenti e a prendere le distanze da determinate parole. “Piacciare commenti di questo genere – le ha scritto ad esempio una fan – non ti rende merito”. Non sappiamo se Giovanna si sia concentrata solo sulla parte del messaggio in cui l’utente le faceva dei complimenti ma non può prendersela con chi l’ha criticata se ha messo un like a un commento in cui le si chiedeva di non coprire “certa gentaglia” con chiaro riferimento ad Hassan. Abbiamo tutti capito male? Oppure Giovanna sa cose che non sappiamo e ha voluto far arrivare un messaggio forte e chiaro ai suoi follower? Vi terremo aggiornati! Qui di seguito intanto il post: