Giovanna e Sammy tornano in tv: applausi per il gesto di Maria

Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo l’addio hanno avuto il loro confronto a Uomini e Donne. La prima a entrare all’interno dello studio è l’ex tronista, la quale spiega subito che la loro brevissima storia è finita dopo solo qualche settimana. Secondo il suo racconto, si sono visti solo cinque giorni dopo la scelta. Queste giornate trascorse insieme hanno portato Sammy a prendere la decisione di interrompere immediatamente la storia con Giovanna. La scelta presa dall’ex corteggiatore non era condivisa, però, dalla Abate, che avrebbe almeno voluto provare a trovare delle soluzioni per risolvere i loro problemi. Quando Sammy entra in studio, ovviamente, si accende la lite. Entrambi appaiono convinti dei loro pensieri, tanto che non si riesce ad arrivare a una vera e propria conclusione. A un certo punto, Maria De Filippi decide di interrompere questo confronto, che a detta del pubblico sarebbe inutile. Non c’è, in effetti, possibilità di chiarimento ed entrambi si lanciano accuse. I toni si alzano , gli animi in studio si scaldano e la padrona di casa mette la parola fine al tutto.

Giovanna Abate e Sammy Hassan tornano a Uomini e Donne per il confronto: Maria De Filippi interrompe la lite

Si accende una vera e propria lite tra Giovanna e Sammy a Uomini e Donne, interrotta prontamente da Maria. Il pubblico di Canale 5 commenta positivamente la mossa della De Filippi. I telespettatori apprezzano il fatto che la conduttrice abbia scelto di mettere la parola fine a un confronto in cui non ci poteva essere un chiarimento, ma solo accuse. Le anticipazioni de Il Vicolo delle News riportavano altri dettagli riguardanti questo confronto, che durante la messa in onda è durato davvero pochissimo. In sostanza, però, i loro pensieri sono quelli che il pubblico ha ascoltato nel corso della puntata. Da una parte Sammy dà la sua versione dei fatti e sembra non essersi pentito di nulla, dall’altra Giovanna appare davvero molto delusa.

Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo l’addio continuano a lanciarsi accuse

Giovanna più volte fa sapere a Sammy che potrebbe rivelare alcuni particolari dettagli: “Vuoi che dico tutto? Ti conviene? Dì quello che c’è stato prima”. Non solo, la Abate si dice certa del fatto che l’ex corteggiatore si sia solo preoccupato di come avrebbero dovuto far passare la loro rottura sui social. Solo accuse e nessuna voglia di avere un chiarimento. Il pubblico non poteva, però, aspettarsi un altro tipo di confronto, visto che entrambi sono da sempre fermi nella propria posizione. Maria De Filippi, pertanto, sceglie di concludere improvvisamente il tutto e il pubblico approva.