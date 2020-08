Giovanna e Sammy tornano a Uomini e Donne: lite di fuoco

Giovedì 27 agosto sono iniziate le registrazioni delle nuove puntate del dating show di Canale 5 Uomini e Donne. Abbandonata la doppia formula del Trono Classico e Trono Over, Maria De Filippi ha optato per una nuova versione, dove dame e cavalieri si mischieranno a tronisti e corteggiatrici. Tra i protagonisti presenti oggi in studio c’erano anche Giovanna Abate e Sammy Hassan. Grazie alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle news, si apprende che dopo un rewind della loro storia, la conduttrice ha annunciato che purtroppo la loro storia non ha avuto un happy ending. Successivamente alla messa in onda del filmato, la prima ad entrare in studio è stata la tronista. In base alle nuove disposizioni, i protagonisti del dating show non scenderanno più dalla scala centrale, bensì da una passerella laterale. Subito dopo è arrivato anche Sammy, che sembra abbia rinnovato il suo look: barba eliminata e capelli più corti.

Giovanna su Sammy: storia mai decollata

Stando a quanto riferito da Il Vicolo delle News, Giovanna ha lamentato che la storia con Sammy fuori dagli studi in realtà non è mai decollata. Per lei gli unici momenti belli da ricordare sono solo quelli vissuti durante la trasmissione. La tronista ha poi fornito qualche dettaglio in più. I due sembra si siano incontrati solo cinque volte negli ultimi mesi. A queste si aggiungono poi anche due cene, di cui una – fa sapere Giovanna – è stata pagata da amici. La Abate ha riferito inoltre di essere andata a trovare Sammy a Milano, ma di non essere stati insieme a casa di Hassan. Il motivo? Sammy si è infastidito per qualcosa che avrebbe detto Giovanna. La Abate, infatti, si sarebbe lamentata perché Sammy ha appeso al muro una foto del battesimo del figlio, dove era presente anche la madre del piccolo.

Sammy e Giovanna: le accuse reciproche

Insomma, Giovanna ha lamentato che la casa di Sammy non è ancora pronta per accoglierla. Da qui la decisione di andare a casa dell’amica Cecilia Zagarrigo. La romana e Hassan hanno proseguito lanciandosi accuse reciproche. Lei lo ha rimproverato di averle detto di si solo per fare le sponsorizzazioni, mentre lui l’ha accusata di sentirsi la Chiara Ferragni della situazione, promuovendo i suoi vestiti. Gianni Sperti ha commentato dicendo che in fin dei conti Sammy non ha detto nulla di nuovo; lui ha capito in pochi giorni che non vuole una persona come Giovanna. Anche per Maria non ci sono più gli elementi per continuare il confronto, quindi ha invitato i due ad uscire.