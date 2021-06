Caduta Libera, Nicolò Scalfi oggi: fidanzata, le ex Valeria e Sara, soldi vinti

Viene ricordato come il campionissimo del quiz di Gerry Scotti, non solo per quanto ha vinto ma anche perché batterlo è stato difficile

Nicolò Scalfi di Caduta Libera è di nuovo in onda grazie alle repliche del quiz di Gerry Scotti. La sua avventura nel programma è durata tanto, ha lasciato il segno non solo per quanti soldi ha vinto ma anche per la cultura e la perspicacia che ha dimostrato di avere. Battere Nicolò non è stato per niente facile, ma alla fine anche lui ha dovuto dire addio al gioco delle botole. Oggi è stato intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni e ha svelato la sua nuova vita dopo Caduta Libera. Innanzitutto ha parlato del montepremi: quanto ha vinto Nicolò Scalfi? Non ricorda la cifra esatta, ma tra le puntate a cui ha preso parte e il torneo dei campioni in totale ha vinto circa 760mila euro, in gettoni d’oro.

Nicolò è stato il campione di Caduta Libera dal mese di ottobre del 2018 fino a luglio del 2019, quando purtroppo ha perso tra le lacrime dello studio. Ha raccontato di aver ricevuto la prima vincita dopo sei mesi dalla fine della sua avventura e nel giro di un anno ha ricevuto la cifra intera. Naturalmente per via della tassazione e del tasso di cambio la cifra alla fine è stata inferiore a quella vinta. Cosa ne ha fatto? Nicolò ha investito il montepremi innanzitutto in un viaggio a Barcellona. Poi ha regalato una nuova cucina a sua mamma e ha investito sui suoi studi. Ora ha in programma di cambiare l’auto, ma non farà colpi di testa.

Nicolò Scalfi oggi è tornato a essere uno studente, studia Lettere Moderne per l’Editoria alla Cattolica di Brescia. Ha avuto il coraggio di cambiare facoltà perché Design del prodotto proprio non faceva per lui. La sua vita insomma è cambiata, ma non di molto. Ha inciso una canzone, si chiama La fine del mondo ed è disponibile sulle piattaforme di streaming. Continua a vivere con suo papà e sua mamma abita vicino a loro; i genitori sono separati, ma sono in ottimi rapporti.

Di sicuro sente di essere una persona diversa, anche nel rapporto con le ragazze! Proprio a Caduta Libera Nicolò aveva trovato l’amore. Era nata una simpatia tra lui e Valeria Filippetti, che però non è sfociata nel grande amore. I due si sono anche rivisti nel corso delle puntate e non sono mancate frecciatine da parte di Valeria. Si sono pizzicati un po’, ma sono rimasti in buoni rapporti anche se non si sentono da un po’. Intanto Nicolò non ha smesso di fare stragi di cuori: riceveva continue dediche dalle concorrenti! Prima di lasciare Caduta Libera era fidanzato con Sara Mustari, ma tra loro è finita nel giro di qualche mese. Oggi però è tutto diverso:

“Mi è venuto un difetto: prima di diventare famoso per me era… obbligatorio farmi avanti con le ragazze. Poi hanno cominciato a farlo loro e mi sono adagiato un po’”

Sarà forse per questo che Nicolò di Caduta Libera oggi non ha una nuova fidanzata? Il campione ha rivelato di essere single: