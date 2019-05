Nicolò e Valeria di Caduta Libera si sono rivisti: nuova frecciatina al Campione

Caduta Libera, Nicolò Scalfi e Valeria Filippetti si sono rivisti: è davvero finita?

Nicolò Scalfi e Valeria a Caduta Libera continuano a lanciarsi delle piccole frecciatine quando si ritrovano insieme in puntata. Il Campione non ha intenzione di cedere il suo scettro e anche oggi ha fatto cadere giù nella botola la sua ex fidanzata Valeria Filippetti. Quest’ultima è tornata in gioco una settimana fa e Gerry Scotti è molto curioso di sapere cosa succede tra Nicolò e Valeria oggi. I due si sono frequentanti per qualche mese, sembrava essere nato un amore e invece è tutto finito. La Filippetti aveva lasciato Caduta Libera perché, visto il legame affettivo con il Campione, non era più corretto gareggiare. Una volta esaurito il sentimento, Valeria è tornata e non manca di lanciare frecciatine al Campione Nicolò!

Nicolò Scalfi e Valeria si sono rivisti: la confessione a Gerry Scotti

Nella puntata di oggi, quando Nicolò ha scelto di sfidare Valeria, Gerry ha voluto indagare un po’ su quanto è accaduto fra i due negli ultimi giorni. Ebbene, è emerso che Nicolò e Valeria di Caduta Libera si sono rivisti: nessun appuntamento romantico, sia chiaro, ma si sono comunque visti. Quando il conduttore ha chiesto a Valeria come è stato rivedere Nicolò, lei ha risposto così: “Beh bello, comunque ci vogliamo bene. Dimmi come è stato?”. Ha subito tirato in ballo il Campione di Caduta Libera, che però non ha mostrato molto entusiasmo (come quando l’ha vista rientrare in studio!). Lui, infatti, ha ribattuto con un semplice: “Bello”. Gerry Scotti ha iniziato a fare domande: “Vi siete riparlati? Avete mangiato qualcosa insieme? Avete fatto un giro?”. I due rispondevano di sì a tutto, fino a quando Valeria ha precisato che hanno bevuto qualcosa insieme.

Nicolò Scalfi, ancora frecciatine dall’ex fidanzata Valeria: la reazione del Campione

Ma poi c’è stata un’altra frecciatina! La Filippetti ha perso ed è caduta nella botola, così il conduttore ha detto: “Non ha pietà”, riferendosi a Nicolò. E Valeria ha risposto: “Ah di me mai!”. Ma quando Gerry ha proseguito dicendo “È spietato, nemmeno la bella Valeria riesce a placarlo”, lei ha tirato la sua nuova frecciatina: “Almeno non qui”. Il tutto è finito con una risata del pubblico, mentre il Campione è rimasto impassibile. Potrà rinascere l’amore fra Nicolò e Valeria a Caduta Libera, oppure si sono rivisti in amicizia?