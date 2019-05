Nicolò Scalfi, l’ex fidanzata del Campione di Caduta Libera è tornata: la frecciatina

Caduta Libera, Valeria Filippetti è tornata: è l’ex fidanzata del Campione Nicolò

Il Campione Nicolò Scalfi ha incontrato di nuovo l’ex fidanzata Valeria Filippetti a Caduta Libera! I due si sono ritrovati proprio nello studio televisivo in cui era sbocciato l’amore. O per meglio dire una simpatia, visto che è già finita tra loro. Nicolò e Valeria di Caduta Libera avevano fatto sognare il pubblico del game show condotto da Gerry Scotti, ma purtroppo la relazione è terminata dopo qualche mese. Oggi Valeria è tornata e per il Campione è stata una vera sorpresa! Il Campione di Caduta Libera è stato messo dinanzi al ritorno dell’ex fidanzata, non era stato mica avvisato. A inizio puntata, Gerry Scotti ha fatto notare che mancava uno sfidante sulle botole e poi ha annunciato una sorpresa. Sulle note della canzone del film Il Tempo delle Mele, ovvero Reality di Richard Sanderson, Valeria ha fatto il suo ingresso.

Nicolò Scalfi fidanzata, l’ex Valeria torna a Caduta Libera: non mancano frecciatine!

La concorrente ha salutato il conduttore ma anche lo stesso Nicolò. A cui ha subito lanciato una frecciatina: “Ti sono mancata?”, gli ha detto dopo averlo salutato. Gerry ha poi ricordato come sono andate le cose: “Con un momento di splendida lucidità e onesta, ci aveva detto tanti mesi fa ‘Scusate, io ho un’affettuosa relazione col campione e non me la sento più di giocare. Mi sembra scorretto nei confronti degli altri concorrenti. Adesso questa relazione…”. La frase è stata completata da Valeria, ex fidanzata di Nicolò: “È andata. Di chi è la colpa? Non si dice”. Dopo queste parole, la ragazza ha raggiunto la sua postazione. A questo punto, Gerry ha chiesto a Nicolò cosa pensasse del ritorno della sua ex fidanzata. Il Campione storico di Caduta Libera sembrava in effetti un po’ spiazzato da questa sorpresa. E non lo ha nascosto: “Non me lo aspettavo, era un po’ che non ci sentivamo. Ci siamo sentiti ancora, sì sì abbiamo un buon rapporto. Non me lo aspettavo, tutto qui”.

Nicolò Scalfi Campione Caduta Libera, Gerry Scotti lo punzecchia l’ex fidanzata Valeria

Il conduttore non si è arreso, ha chiesto ancora una volta poco dopo a Valeria Filippetti: “È stata colpa sua o colpa tua?”. Ma lei ha risposto così, scherzando: “Te lo dico dopo”. La canzone del suo ingresso è andata in onda di nuovo dopo la pubblicità, ma Nicolò Scalfi è rimasto impassibile! E infatti Gerry ha ammesso: “Niente, non gli fa nessun effetto. Sorride, batte le mani… Non gliene importa niente”. Pensate che Gerry Scotti ha anche suggerito a Nicolò di sfidare subito la sua ex fidanzata, ma secondo lui è meglio sfidarla alla fine! Abbiamo l’impressione che ne vedremo delle belle, nelle prossime puntate…