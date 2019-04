Caduta Libera, torna il campione Nicolò Scalfi: “Sono ancora single”

Campione di Caduta Libera: Nicolò Salfi

Bentornato al nostro piccolo grande campione. Così Gerry Scotti accoglie Nicolò Scalfi, campione in carica di Caduta Libera. Nicolò entra in studio facendo il giro del palco negli stadi. Acclamato al pubblico, ha già vinto 206 mila euro ed ha difeso per ben 23 il suo titolo di campione. Ed è proprio l’anno scorso che Nicolò ha conosciuto, tra le mura di Caduta Libera, Valeria Filippetti, anche lei concorrente. La bellissima ragazza dai capelli rossi aveva poi deciso di abbandonare il quiz show per evitare di scontrarsi con il fidanzato. La storia però è durò solo un mese. Nonostante la rottura, i due ragazzi sono rimasti amici e molto legati.

Nicolò e Valeria si sono lasciati

Dal profilo Instagram di Valeria si può notare che l’ex concorrente era incollata allo schermo per vedere la puntata di Pasquetta di Caduta Libera. La giovane avrà quindi sentito la domanda di Gerry Scotti a Nicolò: “Come è cambiata la tua vita in questo periodo?“. Nicolò precisa immediatamente: “Sono tornato single!“. Gerry rammaricato: “L’ha detto subito, io speravo che ci fosse ancora una possibilità! C’eravamo tutti appassionati!“. Nicolò ha continuato i suoi studi e si è riposato, pronto per ripartire.

Caduta Libera, Nicolò pronto a vincere ancora

Questa sera a Caduta Libera, Nicolò, alla sua prima puntata del 2019, ha quasi vinto 40mila euro! Il campione è carico e deciso a conquistare un nuovo montepremi, l’amore può attendere.