Nicolò Caduta Libera, Veronica gli dedica una canzone ma Gerry ferma tutto: “Basta!”

Caduta Libera, Nicolò Scalfi conquista tutte: il Campioncino fa strage di cuori!

Nicolò Scalfi a Caduta Libera fa strage di cuori! Il Campione dopo aver trovato una fidanzata nella scorsa stagione, quest’anno è tornato a colpire. Anzi, Cupido colpisce per lui! Oggi Nicolò non è più fidanzato, con Valeria infatti è finita dopo pochi mesi e si sono ritrovati a Caduta Libera. Tra i due sembra essere nata un’amicizia, anche se lei non manca di lanciare frecciatine. Oltre a tenere vivo il game show di Gerry Scotti battendo ogni record, Nicolò continua a essere protagonista anche del gossip. Insomma, il Campioncino, come lo chiama il conduttore data la sua giovane età, continua a far parlare di sé in ogni modo. Nella puntata di oggi, per esempio, una concorrente gli ha dedicato una bella canzone!

Nicolò Caduta Libera, Veronica gli dedica una canzone a Caduta Libera

Stiamo parlando di Veronica, studentessa di Storia dell’arte che studia anche canto da qualche anno. Anche lei ha perso, manco a dirlo, e prima di cadere ha cantato una canzone. Lo ha fatto anche la prima volta che ha partecipato a Caduta Libera. In questa puntata ha scelto una canzone di Alex Britti, Oggi sono io, modificandola però per benino! Quando il testo della canzone dice “Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi” lei ha sostituito con “pantaloni blu”… E indovinate chi ne indossava un paio di questo colore proprio oggi? Esatto, il Campione Nicolò! Gerry ha subito guardato il colore dei pantaloni del suo Campioncino e ha fatto due più due. La concorrente ha iniziato a sorridere, forse un po’ imbarazzata, prima di essere fermata!

Nicolò Scalfi, dedica da una concorrente e Gerry esclama: “Lui le massacra, pure le canzoni!”

Proprio così, Gerry Scotti ha urlato “Basta, basta!” quando il testo della canzone iniziava a essere un po’ spinto, diciamo così. Chi conosce bene il testo di Oggi sono io, o chi andrà a leggerlo ora, capirà subito il punto in cui Gerry ha fermato tutto. E prima che la concorrente cadesse nella botola, il conduttore ha detto: “È inutile che guardi di qua, che poi dici pantaloni blu e ce li ha su lui eh!”. Gerry non riusciva a capacitarsi di come Nicolò Scalfi, tra le frecciatine dell’ex fidanzata, continui a fare colpo. Soprattutto perché lui continua a vincere contro tutte loro: “Vengono qui, lui le massacra… Anche le canzoni!”. Ma il Campione di Caduta Libera ha rivelato qual è il suo segreto per vincere sempre…