Bufera social per Massimiliano Varrese: il gieffino risponde a tono

Massimiliano Varrese è finito al centro di una polemica a causa della sua nuova canzone. Il singolo estivo dell’attore ha suscitato non poche critiche, ora però arriva la sua risposta che mette a tacere tutti i leoni da tastiera.

Nel bene e nel male, Massimiliano Varrese è stato uno dei protagonisti di punta dell’ultima edizione del Grande Fratello. L’attore, ma anche cantante e ballerino, ha tenuto su la baracca del reality di Canale 5 per sei mesi rendendosi protagonista di varie discussioni. Il rapporto burrascoso con Heidi Baci, finito con l’abbandono di lei, il palo ricevuto dalla ex Monia La Ferrera e le continue discussioni con Beatrice Luzzi, lo hanno visto spesso al centro delle polemiche all’interno della casa. E ora che è uscita la sua nuova canzone, amatissima dai suoi fan, queste polemiche si sono riaccese. Nel giro di poche ore dall’uscita del singolo, i profili social di Varrese sono stati inondati da insulti e minacce. Ma come mai? C’entra la Luzzi.

Varrese rompe il silenzio: “Occhio alle parole che usate”

Varrese è poliedrico, si dedica un po’ a tutte le arti, passando dalla recitazione al ballo e ultimamente si è dedicato al canto, pubblicando una nuova canzone che ahimè, ha scatenato l’ira funesta dei suoi detrattori. Il singolo, dal titolo ”Fai Clap Clap” sarebbe, a detta di molti, dedicata a Beatrice Luzzi, una risposta ai mesi di litigate e discussioni avute in casa. Insomma, l’ennesima canzone frecciatina! Massimiliano non ha esplicitamente fatto il nome di Beatrice, ma da come ha annunciato il brano, gli indizi sembrerebbero riportare a lei. Si parla di 7 mesi di silenzio, in cui Varrese non ha potuto rispondere come desiderava, di occhi cattivi, di applausi e perdono, con tanto di imbeccata ai fan: ”vi ricorda qualcosa?” Ci sarebbe qualcosa di male se Massimiliano avesse deciso di sparlare del suo rapporto con la Luzzi in musica? Fosse il primo che la fa! Peccato che sui social non tutti hanno preso bene le parole di Varrese nei confronti della Rossa e hanno letteralmente inondato i social del gieffino con pesanti insulti e minacce.

Stai ancora a parlare di lei? Sei ridicolo!



E ancora

Vuoi passare tu da vittima quando per 7 mesi sei stato il peggior carnefice? Vergognati Sei solo un esaltato e mitomane

Questo il tono dei commenti che hanno riempito le pagine Instagram e Tik Tok di Varrese. Qualcuno addirittura minaccia dicendogli che ‘la ruota gira e il karma torna sempre indietro’. Ora però il Guru del GF non ci sta più e decide di passare ai fatti oltre che alle parole. Sulle storie Instagram posta un video in cui annuncia a tutti gli hater che lo hanno insultato che presto troveranno delle lettere da parte del suo avvocato penalista. Max è stanco del cyberbullismo e ha messo tutto in mano ai legali. Queste le sue parole: