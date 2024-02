GF, Luzzi e Varrese ai ferri corti: c’è lo zampino di Signorini?

Il rapporto conflittuale tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese ha caratterizzato la maggior parte di questa nuova edizione del Grande Fratello. I due grandi protagonisti rientrano tra i personaggi più influenti del cast, ma la loro forte personalità li ha spinti continuamente a dichiararsi guerra uno con l’altro. Diverse le opinioni degli altri concorrenti e del pubblico da casa a riguardo. Si tratta di un odi et (raramente) amo? O semplicemente di strategia di due che nella vita fanno gli attori?

La passione per lo stesso lavoro non è servita per creare feeling tra i due concorrenti più discussi di questa edizione del reality di Canale5. Il loro rapporto è stato caratterizzato da continue scintille, liti e parole al veleno. Più di rado abbiamo assistito ad una tregua tra i due attori.

Il comportamento di Varrese con Heidi Baci e quello di Beatrice con Giuseppe Garibaldi è stato come un’arma a doppio taglio. Un elemento in più per “dichiararsi guerra”. Eppure un’altra ipotesi che aleggiava sia in casa che fuori sembrava riguardare un’attrazione tra i due. A sostegno di questa tesi, le dichiarazioni di Massimiliano all’attrice, durante un momento di pace: “Guardiamoci in faccia, se non avessimo vissuto quello che abbiamo vissuto qui dentro, le storie che sono successe, tu sai che saresti stata attratta da me.” La risposta di Beatrice: “Sì, ma sarebbe stato troppo forte e avremmo sconvolto tutta la casa perché sarebbe stato troppo intenso.”

Se ci fermassimo a queste parole sembrerebbe tutto più chiaro, ma quando Varrese ha raccontato di questo dialogo agli altri inquilini della casa ha aggiunto: “Non sa che l’ho fatto apposta per farla sconvolgere, non ha capito che l’ho portata… mi teme come persona perché sono l’unico che riesce a tenerle testa”.

Nell’udire di queste parole, non possiamo restare indifferenti. D’altronde, interpretare una parte ci sembra sia essere proprio il suo lavoro. Ma Beatrice, spesso e volentieri, non è da meno. Il ruolo dell’antagonista le calza a pennello, come ha più volte ricordato anche Sara Ricci.

Beatrice e Massimiliano, un concorso di colpe: odio o strategia?

Creare dinamiche è la base per andare avanti al Grande Fratello ma i litigi attraggono sicuramente molto di più delle storie d’amore. Per questo, Beatrice e Massimiliano sono sempre stati al centro delle puntate. Il loro carattere forte e la loro “lingua lunga” li ha messi sempre al centro dell’attenzione, ma le mosse di Alfonso Signorini non sono state da meno. Il conduttore è tenuto a mostrare tutto ciò che accade nelle clip e, all’occorrenza, ha saputo prendere le parti dell’uno e dell’altra. Certo è che non ha mai perso l’occasione di mostrargli le battute al vetriolo reciproche.

Se i due dovessero nuovamente desiderare una tregua, soprattutto in vista della finale (alla quale inevitabilmente arriveranno entrambi), come si comporterà il conduttore? Non perderà occasione per mostrare i loro colpi bassi o si dichiarerà felice? Non ci resta che attendere i risvolti futuri. Intanto anche nella prova settimanale, nella quale sono i leader di due squadre, Beatrice non perde occasione per parlare male del rivale. Cos’altro accadrà tra i due?