Bruganelli. Madonia la presenta alla famiglia: storia seria? (Foto)

Il matrimonio con Paolo Bonolis è già un lontano ricordo per Sonia Bruganelli. Nonostante i due passino ancora del tempo insieme per il bene dei figli, il cuore dell’opinionista appartiene a qualcun altro. Già da tempo le paparazzate con in ballerino Angelo Madonia avevano fatto pensare ad una love story tra i due. Poi, qualche settimana fa, è arrivata la conferma. Ma questa è solo una frequentazione passeggera o qualcosa di più serio? A vedere gli scatti in yacht pubblicati da Chi, sembra proprio che tra la coppia stia nascendo un forte legame.

Dopo la consueta vacanza a Formentera insieme ai figli e all’ex Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli torna al fianco del suo nuovo amore. Stiamo parlando di Angelo Madonia, ballerino professionista del cast di Ballando con Le Stelle.

L’uomo, di 10 anni più giovane rispetto all’ex opinionista del Grande Fratello, di tanto in tanto fa capolino nelle pagine di gossip. Prima il pubblico si è appassionato alla sua storia con Ema Stokholma, conosciuta proprio durante l’esperienza nel programma di Milly Carlucci.

Poi, dopo la fine del sogno con la deejay, mesi fa Madonia ha iniziato a farsi vedere in compagnia proprio della Bruganelli. Fin da subito in molti avevano messo la mano sul fuoco sul fatto che tra i due ci fosse una frequentazione. Inizialmente però, entrambi avevano smentito.

Ma successivamente – insieme alla loro apparizione di coppia alla festa di matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi – è arrivata la conferma del loro legame sentimentale.

Ora, prima di iniziare gli allenamenti presso l’Auditorium del Foro Italico (anche lei, a quanto pare, sarà nel cast di Ballando), Sonia si rilassa tra le braccia di Angelo.

La Bruganelli è volata in Sicilia per festeggiare i quarant’anni della sua nuova fiamma. A farcelo sapere è Chi, che pubblica le foto della festa del ballerino a bordo di un meraviglioso yacht. Negli scatti i due appaiono in sintonia e, anche se non è stato immortalato alcun bacio, gli abbracci e la loro vicinanza fanno trapelare i sentimenti che provano l’uno per l’altra.

Il dettaglio che non sfugge però, è che sulla barca da sogno la coppia non era sola. Con loro infatti, era presente anche tutta la famiglia di Madonia, che si è riunita proprio per le celebrazioni del compleanno del ballerino. Angelo e Sonia sembrano a loro agio con i presenti, e tutti insieme brindano ai 40 anni di lui.

Appare chiaro dunque, che con questa presentazione “ufficiale” di Sonia Bruganelli alla famiglia del suo nuovo compagno, la relazione tra i due inizia a farsi davvero seria. Speriamo solo che, quando l’ex di Bonolis a Ballando con le Stelle si troverà in coppia con un altro ballerino, Madonia non si faccia sopraffare dalla gelosia.