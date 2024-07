Bruganelli e Bonolis, vacanza insieme: i figli vengono prima di tutto

Negli ultimi mesi sono scoppiate talmente tante coppie vip che non si contano più, ma nel mare dei divorzi tormentati c’è un faro di speranza. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno fatto un gesto più unico che raro: si sono ritrovati insieme in vacanza a Formentera per passare del tempo insieme ai figli e al loro nipotino. Come una famiglia, perché di questo si tratta: l’amore nella coppia potrà anche finire ma l’amore per i figli resta al primo posto.

Tante delle nostre celebrità dovrebbero prendere esempio da loro, quante storie vi abbiamo raccontato solo ultimamente di ex che si fanno la guerra, non curanti di quello che possono passare i figli in un momento così delicato. Ecco, Paolo e Sonia hanno lasciato alle spalle qualsiasi rancore potessero avere l’uno nei confronti dell’altra e continuano a dare priorità alla serenità dei loro figli. E’ stato il settimanale Chi a paparazzarli, in un articolo di Gabriele Parpiglia.

Tutte le forme dell’amore: Bonolis e Bruganelli uniti in nome della famiglia

Per chi sperasse che questa vacanza fosse un ritorno di fiamma tra i due, ci dispiace dovervi tarpare le ali. Come riporta Chi, l’amore può prendere tante forme diverse e Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sembrano aver trovato la pace. Dopo 22 anni di matrimonio e tre figli (Silvia, 21 anni, Davide, 20 anni e Adele, 17 anni), la loro separazione è stata dolorosa come raccontò Sonia stessa nel salotto di Verissimo, tuttavia, nonostante il loro amore sia finito di certo non è finita la famiglia. La Bruganelli ha sempre detto che il rapporto tra lei e Paolo adesso è cambiato, reso forse più forte proprio per la priorità in comune che sono i figli, quindi non ha senso farsi le guerre in tribunale o sui social. Le immagini parlano chiaro, è il senso di famiglia a regnare.

Non c’è divorzio che tenga quando si tratta di passare del tempo con il nipotino. Paolo Bonolis infatti è nonno del piccolo Sebastian, figlio di Stefano, il suo primogenito avuto dal precedente matrimonio con l’americana Diane Zoller. E’ proprio questo senso di famiglia allargata che fa in modo che funzionino le cose tra loro anche oggi: Paolo ha sempre mantenuto buoni rapporti con la prima moglie e è sempre stato protagonista nella vita dei figli avuti dal primo matrimonio. Le cose non possono di certo cambiare adesso, infatti come si vede nelle foto scattate da Chi, sono tutti insieme, ex moglie e figli del primo matrimonio. Come scrive Parpiglia, il loro non può che essere un esempio positivo per tutte le famiglie separate, che oltre a portarsi rancori dovrebbero ricordare il senso di famiglia.