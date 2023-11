Sonia Bruganelli: dedica da brividi per Bonolis, così evolve l’amore

Agli utenti non è sfuggita la dedica speciale che Sonia Bruganelli ha fatto su Instagram al suo ex, Paolo Bonolis.

Nonostante la separazione, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono rimasti in ottimi rapporti. Dopo 25 anni di matrimonio i due non solo continuano a lavorare insieme, ma si dedicano anche dolci pensieri.

Sonia recentemente ha condiviso una story Instagram di un utente e ha scritto: “Continuo a pensare che tu sia il migliore“. Il video era di una vecchia intervista di Paolo da Fabio Fazio. Qui fece un discorso sulla tecnologia. Spesso è tutto semplice grazie ad essa, ma al tempo stesso annulla lo spazio e il tempo. Nonostante la separazione, Sonia prova molta stima per l’ex, tanto da condividerne i suoi pensieri.

La separazione

Dopo aver smentito varie volte la notizia anticipata da Dagospia, a Vanity Fair, in esclusiva, la coppia ha annunciato la fine del matrimonio, qualche mese fa. Sia Paolo che Sonia hanno spiegato che seppur è finito l’amore, non vuol dire che non ci sarà rispetto e stima.

La separazione non è dunque avvenuta a causa di un tradimento o di un’incompatibilità caratteriale, ma per un sentimento che nel tempo si è trasformato ed è cambiato. Nell’intervista Sonia aveva spiegato che, dopo la morte di suo padre, aveva iniziato a guardare il marito con occhi diversi. Il loro rapporto amoroso è dunque diventata un’amicizia. Ma la fiducia e il supporto reciproco non cesseranno di esserci. La coppia rimane comunque legata dai figli e, seppur da case separate, continueranno ad essere una famiglia.

Il lavoro

In questo periodo la coppia sta continuando a lavorare alla nuova edizione di Ciao Darwin che andrà in onda a partire dal 24 novembre. Al timone ci sarà, come sempre, Paolo Bonolis, affiancato dall’amico Luca Laurenti. Dietro le quinte, a guidare il tutto, Sonia Bruganelli. La collaborazione della coppia continua anche per Avanti un altro, che dovrebbe andare in onda a partire dal 2024.

Possibile ritorno di fiamma?

In molti sperano e sospettano un ritorno di fiamma. Proprio a Verissimo, Sonia Bruganelli, a settembre, aveva rivelato che, sia lei, che Bonolis non si sono rifatti una vita. Hanno ufficializzato la rottura proprio per tutelare i figli, nel caso in cui venissero visti in compagni di altri partner. La Bruganelli, dalla Toffanin, ha però detto che non esclude totalmente un possibile ritorno di fiamma.