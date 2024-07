Bruganelli e Madonia: scoppia l’amore alla festa di Simona Ventura

Si consolida il rapporto sentimentale tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, volto di Ballando con le Stelle. A riferirlo è Dagospia che ha reso noto che nel corso del party pre nozze organizzato da Giovanni Terzi e Simona Ventura a Milano, l’ex moglie di Paolo Bonolis e il ballerino si sono presentati mano nella mano. Un dettaglio che non è passato inosservato e che sancisce che la relazione ha ufficialmente preso il volo. Qualche settimana fa, quando per la prima volta la coppia è stata sorpresa, la produttrice ha preferito minimizzare, parlando del danzatore come di un amico stretto. E invece, viene da dire, altro che amico. C’è in corso una frequentazione a tutti gli effetti.

Trattasi della prima love story per la produttrice dopo la conclusione del matrimonio con Bonolis. Con Madonia è stata paparazzata la prima volta lo scorso marzo a Madrid. Non un episodio isolato visto che i due piccioncini sono poi stati immortalati a Palma di Maiorca a maggio e successivamente a Roma. Ora si viene a sapere che alla festicciola di Simona Ventura e del suo futuro marito si sono palesati con le mani intrecciate. Viva l’amore!

“Non la conosco da tanto tempo, ma è una persona simpaticissima e intelligente. Ci siamo conosciuti in Spagna perché è venuta a vedere Ballando. Era con altre persone, eravamo in gruppo”, ha dichiarato di recente Madonia quando gli è stato chiesto della natura del rapporto con la produttrice. Pare che la conoscenza adesso sia entrata in una fase molto più avanzata e stimolante. Chissà cosa ne pensa Paolo Bonolis.

Sia Bruganelli sia il conduttore romano, da quando si sono lasciati, hanno sempre sottolineato di essere rimasti in ottimi rapporti. Non hanno invece mai specificato nel dettaglio chi ha voluto porre fine alle nozze anche se dalle parole di Bonolis si è capito che la scelta di troncare è stata presa principalmente dell’ex moglie. In particolare il volto Mediaset ha spiegato che non ha senso trattenere una persona che sente l’esigenza di avere nuovi stimoli. E Bonolis? Nessuno al suo fianco? Ufficialmente no, da quando c’è stata la rottura non è mai stato sorpreso con una “lei”. Dunque pare proprio che sia single.