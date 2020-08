Brigliadori insulta pesantemente Alba Parietti. La replica: “Provo pena”

Eleonora Brigliadori si scaglia contro Alba Parietti dopo che quest’ultima, di ritorno da Ibiza, ha dichiarato che non ha incontrato nessuno in aeroporto a Malpensa che le dicesse di fare il tampone, come invece da protocollo stabilito negli ultimi giorni. L’attacco della conduttrice contro Alba è stato divulgato su Facebook. Qui la 60enne milanese ha scritto una serie di insulti pesanti indirizzati alla Parietti, affermando che sia stata “danneggiata celebralmente” dalla “chirurgia estetica“. Il post (qui sotto) riporta poi una serie di altri epiteti negativi rivolti alla piemontese, la quale ha risposto, sempre via social, rendendo noto che non procederà per vie legali solo perché mossa da “compassione” e “tenerezza” verso una persona che “ha bisogno di aiuto”.

Ecco quando la chirurgia estetica ha già finito di danneggiare il cervello quello che succede… pur di finire su un… Gepostet von Eleonora Brigliadori am Freitag, 21. August 2020

Alba Parietti risponde a Eleonora Brigliadori: la polemica

La Parietti, che ha risposto a stretto giro alla Brigliadori, ha detto che da tempo “prova pena” per lei. Inoltre ha aggiunto che “qualcuno che le vuole bene dovrebbe occuparsi di impedirle di sproloquiare e occuparsi del suo fragile stato mentale”. Alba ha quindi sottolineato che conosce l’attrice da più di 40 anni e che non procederà per vie legali. “Tutto molto triste e avvilente”, ha concluso la piemontese che nei giorni scorsi aveva fatto discutere per via di alcune dichiarazioni relative alle decisioni del governo. Nella fattispecie quelle in cui si decideva di porre in quarantena fiduciaria coloro che tornavano da Spagna, Grecia e Croazia, ossia quei Paesi ritenuti molto pericolosi sul fronte contagi da coronavirus. Ricordiamo che la showgirl ha contratto il Covid-19. Lo ha reso noto lo scorso maggio, spiegando di essere risultata positiva al test. La malattia l’ha colpita ai primi di marzo, proprio quando l’Italia si apprestava al lockdown nazionale.

Il figlio di Alba Parietti al GF Vip

Alba Parietti potrebbe essere una delle protagoniste del prossimo Grande Fratello Vip. No, non parteciperà come concorrente. Nella Casa più spiata d’Italia, però, entrerà suo figlio, Francesco Oppini. Probabile che mamma Alba venga in qualche modo coinvolta collateralmente nelle dinamiche del gioco, laddove Francesco faccia strada nel percorso del reality. Lo show decollerà il 14 settembre 2020. Al timone ci sarà per la seconda edizione consecutiva Alfonso Signorini. Ad affiancarlo gli opinionisti Pupo e Antonella Elia, che ha preso il posto lasciato vacante da Wanda Nara che non è stata riconfermata a differenza del cantante toscano.