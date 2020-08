Alba Parietti, ritorno anticipato in Italia e nuovo tampone: cosa succede?

Alba Parietti ritorna in anticipo in Italia. È pronta per il nuovo tampone che le dirà se è positiva o negativa al Coronavirus. Lei, comunque, è certa che non lo abbia contratto, visto che è risultata immune dopo il test sierologico. Ma deve farlo ugualmente, rispettando quel protocollo riservato agli italiani che ritornano da paesi a rischio, come appunto la Spagna. La showgirl e opinionista ha casa a Ibiza, dove non sono stati registrati molti casi, per questo è piuttosto tranquilla per l’esito. Ha deciso di ritornare in Italia prima del previsto per scoprire il prima possibile qual è il risultato del tampone e se potrà ritornare a viaggiare. Sì, perché dopo una breve sosta nella sua abitazione, volerà alla volta di Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco, zona sicura, dove non esiste una reale preoccupazione nei confronti del covid-19. Questo non significa che non rispetterà tutte le norme: mascherina, guanti e gel disinfettante sono sempre con lei; fa sempre attenzione anche al distanziamento sociale.

Ritorno di Alba Parietti in Italia anticipato e nuova tappa dopo il tampone

La Parietti, recentemente, aveva parlato del rischio di finire in quarantena, per questo spera che non ci sia nessun risultato sorprendente dopo il tampone. Su Instagram, ha spiegato quali saranno i suoi prossimi spostamenti: “Torno in anticipo di 10 giorni. È giusto così. Tampone e, se tutto è a posto, Courmayeur. Dove sarà più facile rispettare le regole”. La showgirl, questa volta, non ha voluto scatenare nessuna polemica e anzi ha chiesto a tutti i suoi follower di Instagram di seguire le norme anti-covid, anche se le vacanze hanno fatto abbassare a tutti la guardia. Questo non deve succedere più, soprattutto in vista della riapertura di scuole e università: “È dura ma dobbiamo tornare al rispetto più totale delle regole per far sì che la gente si ammali meno possibile, le scuole possano riaprire e aiutino così il lavoro e l’economia di tutti”.

Alba Parietti nel mirino degli hater: critiche per viaggio in Spagna e aspetto fisico

Nonostante queste parole, Alba Parietti è stata duramente attaccata. Da una parte c’è stato chi l’ha criticata dicendo che è da irresponsabili andare in Spagna, considerato l’altissimo numero di contagi; dall’altra, invece, c’è stato chi ha avuto qualcosa da ridire sul suo aspetto fisico. Lei, ormai, sa che ogni suo feed di Instagram scatena polemiche su polemiche e risponde ogni volta con grande educazione, anche a chi, senza motivo, cerca di ferirla prendendo di mira il suo aspetto fisico. Alba adesso è solo concentrata sui prossimi progetti lavorativi, sperando che non vengano mandati all’aria da una nuova quarantena. Presto farà un nuovo tampone per essere più serena. È riuscito a farlo, dopo giorni e giorni d’attesa, anche il figlio di Paola Perego: ed è saltato fuori qual è il risultato.