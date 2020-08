Alba Parietti in Spagna, polemica tampone: “Rischio di non poter lavorare”

Alba Parietti si trova attualmente a Ibiza, in Spagna, nazione dove si è registrata negli ultimi giorni un’impennata dei casi di gente che ha contratto il Coronavirus. L’Italia, per evitare una maggiore diffusione del virus, ha deciso di fare i tamponi e di obbligare alla quarantena le persone di ritorno da Spagna, Grecia e Croazia, paesi ritenuti “pericolosi”. La Parietti però non è d’accordo con questa decisione e ha voluto sottolineare delle contraddizioni che sono sotto gli occhi di tutti, ma a cui il governo non sembra dar troppo peso. Ha deciso di trascorrere le sue vacanze in Spagna perché ha una casa di sua proprietà a Ibiza, lontana da sconosciuti: le sue giornate sono fatte di mare, sole e amici di sempre. Il periodo di relax però terminerà prima del previsto perché teme di finire in quarantena a causa di un positivo: ha spiegato che lei potrebbe anche non farla visto che ha gli anticorpi al Covid-19.

Alba Parietti, tampone e quarantena misure eccessive? Ritorno dalla Spagna anticipato

Contattata da Adnkronos.com, Alba Parietti ha spiegato di non essere completamente d’accordo sulle ultime decisioni prese dal governo, soprattutto sulla questione dei tamponi. Qualcosa non le torna ed è convinta che tutto questo sia “un modo per disincentivare il turismo fuori dall’Italia”. Ha voluto porre l’accento sul fatto che sugli aerei non c’è alcun tipo di distanziamento sociale (e quindi il rischio di contagio è reale) e che ha dovuto anticipare il proprio rientro in Italia di 15 giorni “per evitare di finire in quarantena e non poter lavorare”. Basta un solo contagiato sull’areo per far scattare la quarantena per tutti gli altri passeggeri. E la Parietti la dovrebbe fare nonostante sia immune: attraverso il test sierologico, ha scoperto di avere gli anticorpi (ha sconfitto il Coronavirus).

Insulti ad Alba Parietti per le vacanza a Ibiza (ma lei è immune)

Alba Parietti ha poi spiegato di esser stata pesantemente insultata e ingiustamente accusata di rendere più massiccio il contagio (stessa accusa mossa a Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli) per la sua decisione di trasferirsi a Ibiza. Ha detto che non ci sono discoteche aperte e i locali chiudono intorno all’una di notte. Tutti rispettano le norme anti-Covid e non corre il rischio di essere contagiata sia perché è immune sia perché passa le giornate solo con amici fidati.