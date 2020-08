Giulia Pauselli e Marcello analisi Covid: polemica viaggio Spagna e ritorno

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli si sono sottoposti a delle analisi per capire se hanno contratto il Coronavirus. Prima di rimettersi in viaggio, dopo le vacanze passate in Spagna, hanno deciso di capire se sono sani o se avrebbero dovuto fermarsi, rinunciando agli spostamenti qui in Italia. Una vacanza che non sembra finire mai, quella dei due ballerini di Amici di Maria De Filippi, che però hanno agito con maturità decidendo di sottoporsi a tutte le analisi del caso per capire se sono stati contagiati o meno. Sono stati a Formentera, dove non è alto il pericolo di contagio, per questa ragione sono sempre stati abbastanza tranquilli. Ma, una volta tornati in Italia, hanno voluto togliersi qualsiasi dubbio. Giulia Pauselli è però stata attaccata su Instagram da alcuni follower che l’hanno accusata di viaggiare troppo e di esser volata in uno stato dove il livello di allerta è altissimo. La Spagna. La ballerina ha deciso di stroncare la polemica rispondendo a tutte le accuse. Dimostrando che né lei né il suo fidanzato sono degli sprovveduti.

Amici gossip, Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli: Coronavirus? Sottoposti alle analisi

Da Formentera, Giulia e Marcello di Amici sono giunti in Toscana, dove hanno festeggiato il compleanno della mamma della ballerina. Breve sosta e di nuovo in viaggio. Prossima destinazione: Riviera Adriatica, a cui se ne aggiungeranno tante altre. Si sposteranno molto in Italia, cercando di evitare le zone dove il rischio di contagio è elevato. Qualcuno, però, ha avuto da ridire sui vari spostamenti della coppia di Amici. Giulia non è rimasta in silenzio, spiegando che hanno fatto le anali e sono risultati negativi: “Ma se siamo puliti, qual è il problema?”. Sono tranquilli così e non si fermeranno di certo. Dopo il viaggio in Spagna (dove hanno fatto un incontro inatteso), hanno voluto sapere se hanno contratto o meno il virus: “Per scrupolo abbiamo fatto le analisi – ha proseguito su Instagram – perché non ce la sentivamo di continuare le nostre tappe italiane da incoscienti”.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, le vacanze continuano: dopo la Spagna, in giro per l’Italia

Giulia Pauselli ha inoltre spiegato che le misure anti-Covid in Spagna sono stringenti e che tutti le rispettano, nonostante i casi continuino a salire. Lei è stata sempre molto attenta e ha precisato che a Formentera non c’è stato nemmeno un contagio. È molto più preoccupata per quello che succede in Sardegna e in Puglia: da quello che ha scritto, è chiaro che non farà mai capolino in queste due regioni. Giulia e Marcello, prima dell’inizio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi (lei continuerà a essere una ballerina professionista, lui il conduttore del daytime), visiteranno altri posti in Italia. Quali saranno le loro tappe?