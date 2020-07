Amici, Marcello e Giulia Pauselli insieme: incontro con Samuel di Elite, foto

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli si sono riuniti. Mentre lei si era concessa un breve vacanza con le amiche, lui si trovava ad Amici di Maria De Filippi. Tempo di casting e, anche quest’anno, sarà il conduttore del pomeridiano. Non appena ha avuto del tempo libero, ha deciso di volare a Ibiza, prima, e a Formentera, poi, con la sua fidanzata. È da molto che non si concedevano una vacanza di questo tipo, durante la quale liberare la mente e, quest’oggi, hanno fatto un incontro inaspettato, che ha fatto ritornare teenager Marcello. Non avrebbe mai immaginato di incontrare in un bar di Ibiza Samuel di Élite, interpretato dall’attore Itzan Escamilla. Ha scattato delle foto al ragazzo (che si è messo anche in posa) e ha voluto condividere la grande emozione coi suoi fan. È un grande appassionato della serie Netflix e non ha potuto far finta di nulla quando ha visto l’attore. Giulia Pauselli, dal suo account Instagram, ha fatto lo stesso, dicendo di sentirsi profondamente in imbarazzo: temeva che la beccasse.

Vacanze Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta: incontrano Samuel di Élite, la loro reazione

Marcello Sacchetta ha commentato l’incontro così: “Le coincidenze della vita”. Non si sarebbe mai aspettato di incontrare uno degli attori più amati di Netflix, intento a chiacchierare con un amico davanti a un caffè. Non sappiamo se ha avuto il coraggio di chiedergli l’autografo, ma uno scatto (con un grande sorriso) è riuscito a farlo! Lasciato Itzan Escamilla a Ibiza, Marcello e Giulia si sono spostati verso Formentera, dove trascorreranno parte delle loro vacanze estive. Una tappa, questa, sempre amata dalla coppia, che recentemente abbiamo visto divisa perché la Pauselli aveva deciso di passare delle giornate di totale relax con le sue amiche.

Amici news, Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli: relax prima del ritorno nel talent show

Qualche settimana fa qualcuno, vedendoli distanti, ha diffuso la voce di una crisi. Niente di vero. Giulia e Marcello si amano sempre di più e hanno tanti progetti da portare avanti sia come coppia sia singolarmente. Vi possiamo anticipare che saranno entrambi presenti ad Amici 20 (ma con due ruoli distinti e separati) e che c’è una grandissima novità che riguarda un’amata ballerina professionista. Le sorprese sul talent show di Canale 5 non finiranno qua, così come i gossip: cos’altro scopriremo su Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta?