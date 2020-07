Elena d’Amario, il compito ad Amici: “Grande responsabilità”, Nek risponde

Elena d’Amario fa sempre più parte del mondo di Amici di Maria De Filippi. La ballerina è esplosa in tutto il suo talento dopo aver partecipato al talent show come allieva e ha avuto una brillante carriera negli Stati Uniti. Poi è tornata a “casa” come ballerina professionista. Adesso Elena è anche alla ricerca dei nuovi talenti della scuola: è lei infatti che si sta occupando della prima parte dei casting della nuova edizione. Come lei anche Marcello Sacchetta è sempre più parte integrante del talent show, sono ormai due volti storici e in tanti li vorrebbero dietro la cattedra, come professori. La promozione probabilmente arriverà, presto o tardi. Intanto Elena sta facendo i conti con questo suo ruolo ad Amici, che è decisamente diverso da quelli ricoperti fino a oggi.

Amici, Elena d’Amario durante i casting: “Una grande responsabilità”

Ieri sera la ballerina ha pubblicato una foto su Instagram accompagnata da un piccolo racconto a conclusione di un’altra settimana di casting ad Amici. “È una grande responsabilità“, ha scritto Elena parlando del suo compito in questa prima fase dei provini per aspiranti ballerini. Un compito che sta svolgendo con la massima cura e attenzione, come ha raccontato lei stessa. Poi la ballerina ha fatto una riflessione sulla differenza tra avere talento ed essere un talento, due cose separate che vengono spesso confuse ha detto. Elena ha spiegato che a fare la differenza tra avere un talento ed esserlo sono il coraggio e l’audacia, oltre che essere disposti a lavorare duramente. Infine, sulla sua posizione ha detto: “Mi rendo conto che c’è qualcosa di molto più prezioso, raffinato e raro del talento. È il talento di riconoscere le persone di talento”.

Elena d’Amario alla ricerca dei nuovi talenti di Amici, Nek le scrive su Instagram

Le parole di Elena non sono passate inosservate. Sotto al post su Instagram infatti è arrivato il commento di Nek, che ha voluto proprio Elena come protagonista del videoclip di Uno di questi giorni. Il cantante ha risposto a Elena scrivendo che il talento è un dono autentico che nasce insieme alla persona. Alcuni non sanno di averlo e per questo entrano in ballo le persone giuste in grado di individuarlo e riconoscerlo. “Quelle come te”, ha scritto infine. Elena ha ringraziato Nek per le belle parole, con la speranza di rivederlo presto.