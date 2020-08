Paola Perego, figlio negativo al Coronavirus e risultati fidanzata

Il figlio di Paola Perego è risultato negativo al tampone per il Coronavirus. Dopo giorni e giorni d’attesa, ha finalmente scoperto l’esito del test, che gli ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Lucio Presta – marito della conduttrice – aveva spiegato quello che era successo al ragazzo, deejay delle serate della Sardegna. Non è stato facile arrivare al tampone, hanno dovuto aspettare parecchio tempo, ma per fortuna oggi hanno scoperto qual è l’esito. Riccardo Carnevale ha voluto spiegare tutto attraverso il suo profilo Instagram, per rassicurare tutti coloro che sono entrati in contatto con lui. Ha rischiato di contrarre il virus, considerato che l’altro dj è risultato affetto da covid-19. Paola Perego e Lucio Presta sono ovviamente felici per l’esito, così come la fidanzata di Riccardo, che ha temuto anche lei di aver contratto il Coronavirus. Lui ha deciso di spendere delle parole anche sul suo conto. Non appena è saltata fuori la notizia dell’alta possibilità di contagio in Sardegna, il figlio della Perego – da persona matura e responsabile – ha seguito tutto quello che bisogna fare per evitare la diffusione del virus.

Riccardo Carnevale non ha il Coronavirus: il risultato del tampone

Abbiamo scoperto tutto il percorso che ha dovuto fare Riccardo Carnevale per ottenere il tampone, oggi c’è stata una bella notizia. Il figlio di Paola Perego ha scritto un messaggio importante sul suo profilo Instagram: “Lo comunico perché mi sento in dovere di tranquillizzare tutte le persone che sono state a contatto con me e la mia fidanzata nei giorni scorsi. Il primo tampone è risultato negativo per entrambi”. Ovviamente ce ne saranno degli altri per poter scongiurare perfettamente il pericolo di aver contratto il virus. Questo primo esito fa ben sperare lui e la sua fidanzata, che lo ha seguito durante le sue serate in Sardegna prima della decisione del governo di chiudere definitivamente le discoteche per arginare la diffusione del covid-19.

Figlio di Paola Perego, il percorso complicato prima di ricevere il tampone

Non appena è stata diffusa la notizia del contagio del Coronavirus in Sardegna che ha colpito l’altro deejay delle serate, Riccardo Carnevale ha chiamato lo Spallanzani per poter fare il tampone. Dopo alcuni giorni, ha scoperto di esser risultato negativo come la sua fidanzata. Ora non ci resta che aspettare i prossimi. Paola Perego e Lucio Presta sicuramente si pronunceranno su quello che è accaduto nelle prossime ore, visto che hanno seguito da vicino la vicenda che ha coinvolto Riccardo Carnevale.