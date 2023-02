Briatore, adios Barbara d’Urso: con chi è stato sorpreso il manager

By

Nessuna traccia di Barbara d’Urso nella giornata di San Valentino di Flavio Briatore, come invece si poteva pensare. Il noto imprenditore italiano ha scelto di partire per i Caraibi e il settimanale Chi condivide proprio oggi le foto che lo ritraggono sul suo yacht. La rivista diretta da Alfonso Signorini, sul nuovo numero del 22 febbraio 2023, fa notare subito che a fianco al manager ci sono diversi amici e alcune ragazze. Tra loro non c’è la nota conduttrice di Mediaset, appunto.

Gli ultimi gossip vedevano Briatore e d’Urso molto vicini. Si è parlato nelle scorse settimane di una probabile love story nata tra i due. Dopo aver negato di avere una relazione sentimentale con l’ex marito di Elisabetta Gregoraci, Barbara aveva fatto un passo indietro, parlando di una simpatia che di recente è nata tra loro. Sembra, però, che non sia scattata la famosa scintilla, visto che il manager ha preferito trascorrere la festa dedicata agli innamorati con altre persone. Oppure la love story potrebbe già essere giunta al capolinea.

“Siamo usciti un po’ di volte con amici, lo trovo un uomo interessante”, questo ha dichiarato di recente il volto protagonista di Pomeriggio Cinque. Non si può considerare come una conferma ufficiale. Ma, allo stesso tempo, così d’Urso non ha di certo smentito categoricamente i gossip che la vedono legata sentimentalmente al noto imprenditore.

Dopo aver festeggiato il compleanno della sua ormai ex moglie Elisabetta, Briatore si è diretto sull’isola di Saint Barth. Qui è poi salito sul suo yacht di lusso, come è possibile notare nelle immagini condivise dal settimanale Chi. Impossibile non sottolineare che a bordo dell’enorme imbarcazione ci sono anche delle ragazze, che la rivista di Signorini definisce “molto sexy”.

Gli scatti mostrano Briatore mentre si prende il sole seduto e si rilassa vicino alle meravigliose acque dei Caraibi. Tra le ragazze presenti sullo yacht non si nota nessun volto noto e nessuna tra loro sembra essere troppo vicina all’imprenditore. In ogni caso, queste foto potrebbero indicare che in realtà il famoso manager è single e che, dunque, le voci di gossip sulla presunta sua nuova relazione con la d’Urso siano solo un ricordo.

Nel frattempo, la sua ex moglie sarebbe a Parigi insieme al suo attuale compagno Giulio Fratini, il quale però non ha presenziato alla sua festa di compleanno.