Barbara d’Urso è tornata a parlare della frequentazione con Flavio Briatore. Una frequentazione che sta facendo parecchio chiacchierare: i due sono stati avvistati a cena, da soli, in un hotel di Milano dove, pare, abbiano trascorso anche la notte. I diretti interessati hanno smentito una presunta liaison ma ora la conduttrice Mediaset ha fatto retromarcia in un’intervista rilasciata a Candida Morvillo per il Corriere della Sera.

Barbara d’Urso parla di Flavio Briatore

“Briatore? Siamo usciti un po’ di volte con altri amici”, ha fatto sapere Barbara d’Urso. Da soli mai? A questa domanda la dottoressa Giò ha preferito rispondere in modo evasivo, lasciando intendere che c’è ben altro che una semplice amicizia con l’ex marito di Elisabetta Gregoraci. “Non mi ricordo”, ha tagliato corto.

Subito dopo la presentatrice ha rivelato: “L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro”. Insomma, per il momento una simpatia – quella tra Barbara d’Urso e Flavio Briatore – che però col tempo potrebbe portare, o forse ha già condotto, a qualcosa di più profondo…

Dopo il divorzio da Elisabetta Gregoraci, firmato nel 2017, Flavio Briatore non ha più avuto relazioni importanti. Solo qualche passione fugace, come quella con Taylor Mega. Risale a un anno fa, invece, l’ultima love story di Barbara d’Urso, quella con il broker assicurativo Francesco Zangrillo. La napoletana è sempre molto concentrata sul lavoro: a breve tornerà protagonista a teatro.

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato

Decisamente diversa la situazione di Elisabetta Gregoraci. Dopo la separazione da Briatore e la breve relazione con Francesco Bettuzzi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ritrovato la serenità accanto al giovane imprenditore Giulio Fratini, ex fidanzato di Raffaella Fico e Roberta Morise. Un amore a lungo sognato, che ha stravolto la vita dell’ex gieffina.

I due si sono conosciuti in treno un paio d’anni fa ma solo la scorsa estate, complice alcuni amici in comune, si sono ritrovati e innamorati. Oggi Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono inseparabili e complici e il toscano, erede di una delle famiglie più importanti di Firenze, ha già conosciuto Nathan Falco, il figlio tredicenne della soubrette. Secondo i beninformati pure Flavio Briatore approva Fratini.