Barbara d’Urso è una professionista che sa reinventarsi continuamente. Se un progetto naufraga e prende una piega inaspettata, eccola che spunta fuori con un asso nella manica, rimettendosi in pista su un altro fronte. D’altra parte Carmelita è fedele al motto dell’inversione di rotta ed è allergica al “se la giornata è iniziata male può solo finire peggio”. Non bisogna “mai dirlo”, ha sottolineato a Tv Sorrisi e Canzoni, che l’ha intervistata a pochi giorni dal suo ritorno a teatro. Dal 14 febbraio sarà in scena al Teatro Nazionale di Milano con Taxi a due piazze. Già previste date anche in altre città italiane e a Bellinzona, in Svizzera. Nel cast ci sono altri nomi di spicco, tra cui Franco Oppini, Gianpaolo Gambi e Rosalia Porcaro.

Meno tv, più teatro. Si diceva di una d’Urso in grado di reinventarsi. Il ritorno a teatro è una conseguenza del diminuito impegno televisivo. Negli ultimi anni ‘Barbarella’ si è vista chiudere Domenica Live e Live – Non è la d’Urso. Il Grande Fratello Nip, di cui è stata l’ultima timoniera, non è più stato mandato in onda da Mediaset. L’esperimento de La Pupa e il Secchione dello scorso anno non ha ottenuto i risultati sperati. A conti fatti la conduttrice campana continua ad andare in video ‘solo’ con Pomeriggio Cinque. Così, in quanto donna frizzantissima e non incline a concedersi pause, ecco che subito ha sposato l’idea di tornare sul palco.

“In questo periodo sono un po’ meno carica con gli impegni televisivi e quindi mi posso permettere di fare alcune date fuori Milano fino ad aprile”, ha spiegato. Tv Sorrisi e Canzoni le ha poi chiesto che cosa farebbe se avesse una bacchetta magica. Cambierebbe qualcosa del passato? “Nulla. Però con la bacchetta magica cambierei le menti chiuse di alcune persone”.

La conversazione si è poi spostata sul tema amicizie. Altro progetto portato a termine di recente dalla presentatrice partenopea è il podcast Amiche mie, realizzato con Angelica, Serena, Loredana e Patrizia, figure femminili con le quali condivide rapporti profondi e leali. Barbara non esclude di riproporre il format in salsa maschile, una sorta di Amici miei. Quando le è stato domandato se esiste l’amicizia tra colleghi nel mondo dello spettacolo, ha risposto con fermezza e convinzione: “Nel nostro settore siamo in tanti che ci vogliamo veramente bene”.

Di recente sono uscite alcune foto ‘sospette’ che hanno ritratto la d’Urso e Flavio Briatore in un hotel milanese. Il gossip si è ovviamente scatenato. Tv Sorrisi e Canzoni ha così chiesto alla d’Urso chi abbia nel cuore in questo momento. “I miei figli e l’amore della gente che mi dimostra affetto ogni giorno: con Pomeriggio Cinque facciamo del bene e tante opere di solidarietà”. Di un ‘lui’, tantomeno di Briatore, zero menzioni, nessun nuovo amore in vista.

E un ritorno in prima serata in tv? Possibile oppure no? “Ne parleremo assieme a Mediaset. La vita è bella perché le cose accadono quando meno te lo aspetti”. Al momento, secondo quanto risulta a GossipeTv, non c’è alcun progetto di prima serata che il Biscione vorrebbe affidare a Barbara d’Urso. Oggi no, ma domani chissà…