Giorni fa su Diva e Donna era apparso un servizio in anteprima che aveva lasciato in molti senza parole: il magazine aveva rivelato, infatti, che Barbara d’Urso e Flavio Briatore avevano passato un po’ di tempo insieme in un hotel di lusso a Milano. Sul magazine erano apparse le dichiarazioni dei segugi del giornale, che avevano giurato di averli “sorpresi mentre cercavano di nascondersi”.

In base alla ricostruzione della rivista, la conduttrice di Pomeriggio 5 e il manager sarebbero entrati nella struttura in due momenti separati, per evitare di farsi beccare da occhi troppo pettegoli. Ovviamente, in un primo momento, si è detto che il fatto che fossero entrambi nello stesso hotel di per sé magari non volesse dire nulla. Poteva essere, per esempio, che Briatore e d’Urso avessero semplicemente cenato insieme, o che si fossero incontrati per motivi di lavoro.

Il caso, se così si può chiamare, si è chiuso nel giro di poche ore. Barbara d’Urso e Flavio Briatore non hanno in alcun modo commentato i pettegolezzi sul loro conto; nel frattempo, il re del gossip di Instagram Alessandro Rosica aka Investigatore Social smentiva categoricamente che fra i due ci fossero del tenero. Ma nelle scorse ore qualcosa è cambiato.

A parlare, infatti, è stata una fonte molto autorevole come Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000 in più occasioni ospite del salotto di Barbara d’Urso su Canale 5. Il giornalista ha dunque confermato il gossip bomba: c’è effettivamente qualcosa che si sta muovendo! A quanto pare, in questo periodo, Barbara d’Urso e Flavio Briatore si starebbero effettivamente annusando, per cercare di capire, chissà, se fra di loro potrebbe nascere qualcosa. Ecco le dichiarazioni di Roberto Alessi su Novella 2000:

“Mi dicono, Barbara d’Urso e Flavio Briatore si stanno frequentando e non sono usciti a cena solo una volta. Diciamo che lui l’ha invitata, lei ha accettato l’invito e si sono rivisti. Si stanno conoscendo meglio, perché già si conoscevano.”

Dopo aver ricevuto questa indiscrezione, così succosa, Alessi ha quindi chiesto ai suoi informatori quali fossero le reali intenzioni dell’imprenditore ex di Elisabetta Gregoraci. Briatore, stando alla ricostruzione, è di certo interessato alla conduttrice. Qui il commento di Alessi: “Certo, e non è difficile crederlo, basta guardarla e sentirla parlare, ma diamo tempo al tempo”.

Il giornalista, dal canto suo, fa palesemente tifo per la coppia e si augura che quanto si vocifera in giro possa effettivamente trasformarsi in una romantica realtà. Ecco cos’ha dichiarato in merito: