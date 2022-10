Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato Giulio Fratini. La coppia non è ancora uscita allo scoperto sui social network ma non si nasconde davanti ai paparazzi. Anzi, in ogni foto la soubrette di Soverato appare sorridente, mano nella mano con il giovane imprenditore, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise.

Stando a quanto riporta il settimanale Di Più Elisabetta Gregoraci avrebbe espresso agli amici tutta la propria felicità. “Sì, sono serena, la vita mi sta regalando tante bellissime sorprese”, avrebbe affermato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “È l’amore che lei stava aspettando”, ha aggiunto una fonte.

Giulio Fratini ha fatto breccia nel cuore di Elisabetta Gregoraci, single da tempo dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore. L’imprenditore, tra l’altro, sarebbe molto contento di questa unione e anche il figlio Nathan Falco avrebbe già approvato la nuova fiamma della sua celebre mamma.

La differenza d’età – Giulio Fratini è più giovane di Elisabetta Gregoraci di ben dodici anni – non sembra assolutamente un problema per la coppia, che è molto unita e affiatata e, secondo qualcuno, sarebbe pronta a fare dei progetti di vita importanti.

Chi è Giulio Fratini

Classe 1992, Giulio Fratini è un giovane manager figlio del famoso Sandro Fratini. Il padre è uno degli imprenditori più importanti di Firenze mentre il nonno ha fondato il noto brand Rifle. Giulio è un appassionato di orologi di lusso e la sua collezione supera i duemila pezzi per un valore intorno ai due milioni di euro.

In qualità di manager Giulio Fratini si è distinto in diversi settori come: bioenergia, energia rinnovabili, hotel di lusso e abbigliamento. Tutti settori in cui la sua famiglia opera da svariati anni ormai. Fratini ha dichiarato in una intervista televisiva che l’attività che gli sta più a cuore è quella dell’abbigliamento e dunque il famoso marchio Rifle.

Del passato di Giulio Fratini si sa davvero molto poco eccezion fatta per la breve frequentazione con Raffaella Fico, avvenuta durante l’estate 2020 e durata una manciata di settimane, e la storia con Roberta Morise, durata un anno con tanto di convivenza a Firenze ma finita a causa di un tradimento di Fratini.