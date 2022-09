Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato Giulio: cosa dice Briatore

Elisabetta Gregoraci ha finalmente trovato l’amore dopo un lungo periodo di solitudine. Dalla scorsa estate la soubrette calabrese frequenta l’imprenditore Giulio Fratini, più giovane di 12 anni ed ex fiamma di Raffaella Fico e Roberta Morise. Dopo i primi gossip che hanno fatto il giro del web e dei magazine la nuova coppia è uscita ufficialmente allo scoperto davanti ai paparazzi, mostrandosi sorridente e affiatata.

Cosa ne pensa Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci? I due, che si sono detti addio nel 2017, hanno mantenuto un ottimo legame anche per la presenza del figlio Nathan Falco, che oggi ha undici anni. Stando a quanto riporta il settimanale Diva e Donna l’ex manager della Formula Uno avrebbe accolto positivamente la novità nella sua famiglia. Conosce da tempo Fratini ed è fiducioso su questo rapporto con la Gregoraci.

Il primo serio e importante per Elisabetta dopo quello con un altro imprenditore, Francesco Bettuzzi, che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha amato per ben due anni e mezzo. Giulio Fratini, nonostante la grossa differenza d’età, sarà l’uomo giusto?

Al contrario dell’ex moglie, invece, Flavio Briatore è ancora single. Di recente il 72enne ha smentito il presunto flirt con Sofia Giaele De Donà, nel cast della settima edizione del GF Vip.

Chi è Giulio Fratini

Classe 1992, Giulio Fratini è un giovane manager figlio del famoso Sandro Fratini. Il padre è uno degli imprenditori più importanti di Firenze mentre il nonno ha fondato il noto brand Rifle. Giulio è un appassionato di orologi di lusso e la sua collezione supera i duemila pezzi per un valore intorno ai due milioni di euro.

In qualità di manager Giulio Fratini si è distinto in diversi settori come: bioenergia, energia rinnovabili, hotel di lusso e abbigliamento. Tutti settori in cui la sua famiglia opera da svariati anni ormai. Fratini ha dichiarato in una intervista televisiva che l’attività che gli sta più a cuore è quella dell’abbigliamento e dunque il famoso marchio Rifle.

Del passato di Giulio Fratini si sa davvero molto poco eccezion fatta per la breve frequentazione con Raffaella Fico, avvenuta durante l’estate 2020 e durata una manciata di settimane, e la storia con Roberta Morise, durata un anno con tanto di convivenza a Firenze ma finita a causa di un tradimento di Fratini.