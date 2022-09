Tra i numerosissimi personaggi che quest’oggi, 7 settembre, sono sbarcati al Lido di Venezia c’è stata anche Elisabetta Gregoraci. La ex moglie di Flavio Briatore è stata una delle tante presenti al prestigioso evento cinematografico in veste di influencer, per attirare un po’ di interesse sulla kermesse via social con scatti e Instagram Stories ad hoc.

La soubrette e conduttrice di Battiti Live si è presentata al Festival di Venezia questo pomeriggio con un outfit decisamente provocante, che ha attirato e pure molto le attenzioni dei paparazzi presenti, ma anche del “popolino” al Lido alla ricerca di un selfie con il proprio idolo in queste ore.

Elisabetta Gregoraci ha indossato per questa importante occasione un look molto particolare interamente firmato Alessandro Scervino. La conduttrice ha lasciato tutti a bocca aperta con indosso un completo giacca e pantaloni in pizzo completamente nero, con il seno “scoperto”. La giacca è infatti rimasta aperta, così Elisabetta Gregoraci ha potuto mettere in bella mostra il reggiseno in pizzo e, di conseguenza, il suo seno prosperoso.

Come c’era da aspettarsi, la scelta di osare così tanto ad un evento prestigioso com’è il Festival del Cinema di Venezia ha portato alla conduttrice soltanto grane sui social. Sono stati in tanti, per esempio sul profilo Instagram di Whoopsee, a massacrare la presentatrice, che per alcuni si è presentata con un look “volgare”. Per altri (e i più maligni) invece mettere in mostra il seno è stato un modo per sfoggiare “le sue belle protesi”. C’è infine chi si è permesso, visto il total black, di definirla “una vedova allegra”.

Di tutt’altra risma sono i commenti apparsi sul suo di profilo Instagram, dove sono piovuti cuori e complimenti a non finire. I follower della Gregoraci, insomma, pare abbiano parecchio apprezzato la sua scelta di stile. Ecco, qui sotto, le foto di Elisabetta Gregoraci oggi al suo arrivo al Festival di Venezia.

Molto diverso, in ogni caso, è stato il look che Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato questa sera alla premiere del film The Son. Sul tappeto rosso, la conduttrice si è presentata con un lungo abito da sera tagliato a metà, che in questo caso nascondeva il seno.